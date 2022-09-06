產評：強美元劍指亞洲　穩人幣共濟同舟

美國拜登政府在11月國會中期選舉前，以強美元戰略來緩和內部通脹保選票，亦好藉此打擊一眾非美貨幣，尤其讓包括人民幣的亞洲貨幣持續貶值，圖引爆新興市場金融危機。反正歐美經濟都差，搗亂、拖垮亞洲經濟，才符合美國利益，以彰美元霸權不失！一眾亞洲貨幣自危，為了力挽狂瀾，中國正加大力度穩定人民幣匯率預期。這場全球貨幣戰已進入新階段，強美元對全球造成的傷害愈大，去美元化的反彈亦會愈大，勢必加快全球經濟大洗牌，股市將趨動盪，投資者宜緊握扶手！

中國刻下仍受困於清零防疫，經濟增長放緩。當人民幣兌每美元做價貶破6.9水平，後市貶破「7算」的憂慮漸增，故引來中國當局果斷出手，昨日人民銀行宣布大幅下調外匯存款準備金率力阻人民幣貶值，穩定市場預期。

不過，其他亞洲貨幣更傷，新台幣、南韓圜、菲律賓披索等，統統貶得一仆一碌，皆因美元「一匯獨強」下，一眾非美貨幣走貶沒有例外，尤其刻下內地經濟不穩，打擊亞洲出口，加劇走資，匯率貶值壓力揮之不去，將引爆亞洲尤其是財政狀況較脆弱的新興經濟體債務危機。強美元下亞幣當災，與美國政府高層上月出訪亞洲，圖挑起區內地緣政局緊張情緒，目的一致，就是不能讓亞洲「獨善」，世界經濟愈衰愈亂，才符合美元霸權的利益。

強美元正造成「衰運循環」（Doom loop），即先是打壓全球製造，拖冧大宗商品價格，進而打擊全球貿易，引發全球經濟衰退預期，變相又會再為強美元給力，進一步衝擊全球貿易及產出，形成惡性循環。全球皆飽受其害，要擺脫這漩渦，得下決心設法改變由美元主導全球外匯交易的現況，在跨境貿易上加快使用本幣的非美元計價交易結算，此舉雖不可能在短期內改變到強美元現況，但卻是各地積極應對這場危機的不二法門。

美國正主導一股全球經濟逆風，歐洲方面，就得看德國等何時醒覺過來，擺脫美國的意識形態綑綁，作出有利本國利益的選擇。亞洲諸地更宜抱團圍爐，加緊經貿協作。如今中國經濟增長放慢，整個亞洲傷上加傷；中國經濟盡快走出疫情重納正軌，才符合整個亞洲地區的利益，這一訊息已清晰不過，也成為確保《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）發揮最大效益的關鍵。

當年美國攻打伊拉克的觸發點之一，乃伊拉克擬改以歐元結算石油；如今美國主導俄烏衝突成持久戰，目的也是要藉此擊潰率先啟動去美元化的俄國經濟，可見其不容許任何挑戰美元霸權的威脅存在。不過，今時不同往日，如今美國已退出中東，產油國包括沙特阿拉伯都在考量以非美元進行能源交易，且中國已成第二大經濟體，體制優勢下正積極應對中美脫鈎，且亞洲景氣實際上不弱，當全球愈來愈多地方都在使用本幣進行交易結算，去美元經濟圈的力量日大，美國只怕難以招架，為阻霸權衰落，不能排除利用軍事優勢掀打實戰作終極反擊，故各方得作最壞打算、最佳準備。