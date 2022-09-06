娛圈單打：爆炸頭有大智慧　北上發展冇閉翳

早前播畢的《聲生不息》不僅令人讚嘆本港一些殿堂級歌手寶刀未老，更令人驚訝內地舞台製作之精良，早就將本地電視台的粗製濫造比下去。儘管節目是為了回歸25周年而製作，但音樂節目做到好聽好睇，也沒有過分hard sell祖國偉大，已是功德圓滿。

節目如果只有老一輩歌手，稍一不慎便會弄得暮氣沉沉，所幸是香港新人表現亮眼，包括炎明熹和曾比特，尤其後者頂着一頭爆炸亂髮唱《初戀》最是令人驚艷。曾比特出身自ViuTV《全民造星》，儘管唱功一流，但外形平凡，以致星運平平。後來得遇伯樂提攜，再經過唱片公司改造形象，惟距離大紅大紫依然很遠。

都說機會是留給有準備的人。爆炸頭終於憑着《聲生不息》的出色唱功和舞台表演彈起，不僅在香港知名度大增，在內地更是爆紅，既演出綜藝又拍廣告，機會接踵而至。

香港不少網民對他亮相內地節目很有意見，認為他為了賺人仔出賣人格；又認為他應留在ViuTV，想法實在過於幼稚。留在電視台根本不可能有好發展，一來受眾不多，二來資源高度集中在MIRROR身上，其他人都只是陪襯。做藝人無非為了在一個廣闊的舞台表現自己，爭取最多觀眾認同，繼而賺取更多的錢。當MIRROR有成員只買得起綠置居，人家卻在內地豬籠入水，誰更有智慧，不言而喻。