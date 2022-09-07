產評：全球經濟逆風猛　企業寒冬真太冷

全球經濟正刮起超大逆風，強美元正讓世界大部分經濟體陷於水深火熱之中，再加上中美博弈、俄烏戰爭、新冠疫情、嚴重天災，高通脹、加息潮，反正就是壞消息接踵而至，企業根本沒有喘息的機會。更令人擔心的是，能源已成為大國博弈的籌碼，企業既面對成本上漲的壓力，衰退風盛下又難以轉嫁成本漲幅予消費者，中小型企業這個年關難過，即使是擁有壟斷性地位的大企業，亦要有心理準備成為各地政府徵稅的「開刀」對象，一場腥風血雨的企業淘汰潮正要席捲全球，也預示世界經濟正步向大蕭條！

企業作為經濟的重要組成部分，其績效直接決定資產使用效益；企業的經濟效益也就成為經濟盛衰的關鍵指標，影響着未來的資本周期循環，對經濟景氣展望有着重要的預示性。是故見到這兩年多的新冠疫情，最初各地政府都毫不猶豫出手救企業，紓困政策快速出台，尤其是要穩住戰略企業和中小企業，冀能穩定就業、固定投資和市場信心，免得商業景氣突然全面「熄火」，對已呈混亂無序的國際供應鏈「多補一腳」，讓經濟陷入失控崩潰的狀態。

之不過，企業捱了兩個多年頭，這場經濟逆風卻在愈演愈烈。雖然不少西方經濟體已重開邊境，走出疫情陰霾，但俄烏戰爭改變了世界能源格局，能源價格飆升激化通脹，迫使各大央行要持續猛力加息收水，令企業日子更難過。更要命的是美元「一匯獨強」的情況愈見厲害，美國人手持美元購買力史無前例的高漲，有助抵銷高通脹的影響，但從事出口業務的美企，外匯收入必大打折扣，並好可能成為戳破美股泡沫的最後一根稻草。至於其他經濟體如歐洲，正飽受匯率貶值之苦，而在能源短缺有礙生產之下，即使本幣貶值有利出口，企業亦無法得益，更何況高電價嚴重蠶食企業毛利，廠商最終難逃倒閉厄運。

至於中國，不絕於耳的封城防疫，令大量中小企無法支撐下去，要關門大吉。過去蓬勃發展的小微商戶，如今都旺景不再，真實的就業不足可能遠比想像中惡劣。即使是這些年呈高速擴張的大型科企，業務亦持續收縮，頻傳裁員之聲，對投資、就業與消費造成惡性循環。需求大跌下，製造業正苦對庫存高企，資金流動性急降，若非國策指令銀行延遲追債或暫停徵息，企業只有減產、甚至破產收場，再加上天災不斷，最終市場上的物資供應進一步減少，穩物價變得更艱巨。

迎面而來的第四季，全球企業破產潮恐即將上演。畢竟各地政府財政已因這些年防疫抗疫而弄得赤字大增，高通脹下加息收水既已成幣策主流，對企業的苦況亦有心無力。企業蝕錢、工人失業，意味政府稅收大減，得設法開源節流，維持社福開支，結果只有打巨企主意。部分歐洲國家已表明擬對能源企業徵收暴利稅，並擬開徵富人稅。

世界財富要重新洗牌，自由市場在開倒車，資產價格大殺落在倒數，大小企業皆無寧日，經濟復甦可以從何談起，全球經濟又如何能避過大蕭條？