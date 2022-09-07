功夫茶：牙痛慘過大病　政府應行多步

都說牙痛慘過大病，咁，有幾慘情呢？有一句形容牙痛，據統計最多人認同：世界上有一種痛，讓我想放棄牙齒和生命！又有人話，能讓我翻箱倒櫃找藥的，只有牙痛和便秘！各位，經歷過牙痛滋味的，一定深有同感，牙痛簡直叫人崩潰！

呢嗱！香港人口老齡化，長者福利和醫療長期被批評不足，呢，老人家通常腿嘅關節出事，據醫管局數據顯示，香港輪候接受「全關節置換手術」多達3萬多人，輪候期3至7年不等，阿哥，真係輪到時，恐怕膝頭蓋已成化石喇！

年紀大、機器壞係自然定律，除咗行動難，就係牙疾更欺老！所謂「齒搖搖而髮蒼蒼」，齒搖搖都冇乜所謂，最怕蛀牙而神經痛，痛到入心入肺，痛到靈魂出竅，咁，梗係要搵牙醫喇！之不過依家普通剝隻牙都成2,000個大洋，若然係智慧齒，分分鐘要成皮嘢！當然，功夫茶講緊去私家牙醫診所。老人家或基層市民有牙疾，想慳個錢或根本負擔唔起，惟有輪候政府嘅牙科診所。

牙痛不是病，痛死冇人問。各位，政府又不至於咁涼薄，呢，衞生署轄下4間牙科診所，日前推行凌晨初步登記安排，讓市民登記後就可回家休息，毋須再通宵輪候喎！之不過，有市民批評仍要「走兩轉」；有議員尋日喺大氣電波就指出，有關安排唔多理想，市民凌晨到場輪候登記後，到診所當日到場又要再登記一次。

講真，深更半夜來登記，相信有唔少老人家，一把年紀仍要漏夜來排隊苦候，政府政策真係距離「敬老尊賢」愈來愈遠！議員認為當局宜優化措施，包括考慮透過電話或上網等登記。阿哥，電子科技改變咗時代喇，又話香港係「智慧之城」，依家仲要市民凌晨登記攞籌，好似乞咁，有冇搞錯？一個唔好彩，遇着南亞匪，豈非得不償失？

政府仲推算，預計未來會增加400名牙科醫生，而非本地畢業牙科醫生考試，亦已由每年一次改為每年兩次。有議員就話視察過深水埗一些並非政府機構，卻提供較平價牙科服務，見每天一早已有十多人輪候，反映市民對牙科服務需求殷切，建議政府可以與呢啲機構合作，提供更多服務。

「牙科街症」根本就係杯水車薪，議員嘅建議係好，之不過遠水難救近火。培訓得嚟，蚊都瞓，等治牙痛嘅恐怕已痛不欲生！政府真為民設想應走多步，投入更多資源先係波！之前醫管局流失大量醫護人員，功夫茶建議引入馬來西亞醫生，因為佢哋喺全球最佳醫療國家排名中，經常名列榜首；依家大可引入菲律賓之牙醫，佢哋牙醫世界聞名，好掂㗎！菲國並非只盛產「姐姐」，牙醫亦獲全球大部分國家認同！