世界視線：學者苦口婆心　華府置若罔聞

美國政府執政團隊引領國家走向衰敗最明顯的因素，是它主導國家外交及民生經濟的策略，居然和美國國內及世界上最有智慧及高明見解的重量級學者背道而馳，被他們警告不要犯的錯就正正犯上。

當前就俄烏戰爭最備受尊崇的論述，是來自芝加哥大學的國際關係大師約翰‧米爾斯海默（John Mearsheimer）教授，他的理論非常務實，不講意識形態的空話，只考慮國與國合作及鬥爭是否能有得益或受害，他早就批評2008年布加勒斯特北約峰會申明考慮接受烏克蘭及格魯吉亞加盟北約是重大錯誤。他透過不同學術會議、對媒體公開講話及學術文章，不停地批評美國政府圍堵俄羅斯是嚴重犯錯，如果華府不能接受中、俄可在古巴、加拿大或墨西哥有軍事或核武設施威脅美國，為何可帶領北約5次東擴威脅俄羅斯？

米爾斯海默也不諱言批判2014年烏克蘭政變是美國政府策劃的，目的就是威脅俄羅斯。他亦批判烏克蘭錯誤地把自己綑綁在華府的戰車上，做了北約消耗俄羅斯的戰爭代理人，根本不自量力。一個小國不能以有沒有權利跟誰結盟，而威脅強大鄰國重大的國家安全，這樣做非常不智。

米氏同時指出，烏克蘭政府冀北約軍事介入或透過強烈制裁俄羅斯，以支持烏克蘭，可打擊俄國，但事實證明北約不會軍事介入，因為對歐盟成員國及美國來說，烏克蘭沒有生死存亡的戰略價值，而俄羅斯會誓死維護切身利益。還有，歷史上美國政府帶頭對古巴、伊朗及北韓的制裁是構成壓力，但不會奏效，對俄羅斯更不會。

此外，米氏認定北約對俄羅斯的政治、軍事及經濟威脅，不單止不會顛覆俄政府及使俄羅斯大資本家抗拒普京，反而會提升俄羅斯的民族主義，使普京政府更得到支持。他批評美國一直聲言是以民主、自由與俄羅斯的獨裁鬥爭，其實只是在維護它的霸權主義。米氏以他的「現實主義」理論拆破這其實只是「拳頭就是正義」（might is right）的遮羞布！

米爾斯海默認為俄烏戰爭的結果是北約必敗，因為北約根本沒有能力和意願與俄羅斯打最終核戰，北約在無合法理由派軍隊進入烏克蘭下，烏克蘭最終必敗，解決方法只能透過外交協商停戰或和議。

最後，米氏更惋惜美國主流媒體漸漸失去客觀性，一面倒支持政府錯誤立場，打壓批評聲音。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻