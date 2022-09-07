娛圈單打：最美星二代登場　香港娛圈新希望

那是沒有P圖的時代，那是香港的黃金時代。上世紀八、九十年代是香港娛樂圈的黃金期，人才輩出，美女如雲。隨便一數，張曼玉、鍾楚紅、林青霞、李嘉欣、張敏……千姿百態，各有特色，跟現在醫美盛行、千人一面不可同日而語。

無奈盛極而衰乃係千古不變的真理，香港娛樂圈在回歸後漸見沉寂，張栢芝後更無亮眼美女新星出現。悶了許久，直到最近終於似有轉機，皆因上一代的明星有女初長成，最美星二代紛紛粉墨登場，為波瀾不興的香港娛樂圈泛起陣陣漣漪。

最矚目是性感女神邱淑貞長女沈月，愈大愈靚女，加上玲瓏有致的身材和勝雪肌膚，簡直就是其母翻版。有指她有意在南韓出道，韓文更是「咯咯聲」，日前出席當地一個品牌晚宴，穿上低胸晚裝驚艷全場。「回眸一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」，大概就是如此了。

同樣耀眼的星二代是任達華和琦琦愛女任晴佳，早前正式以模特兒身份出道，逆天大長腿和水汪汪大眼睛，盡得父母真傳。另一潛質無限的星二代，當推龔慈恩女兒林愷鈴，氣質清新早已是娛樂圈寵兒，拍過電影，廣告多多，令人賞心悅目。

當然，這些星二代都是父母掌上明珠，萬千寵愛在一身，自身條件優越，肯定不可能如上一代捱得和進取，入行可能純粹遊戲人間，能否為香港娛樂圈接班仍是未知之數。但不管怎麼說，有青春靚女加入，總勝過看來看去都是膠面整容怪吧。