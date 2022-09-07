正論：猴痘殺到疫情熾　通關更是遙無期

今年7月已被世衞組織列為「國際關注的突發公共衞生事件」的猴痘終於殺入本港！男患者前日從菲律賓抵港，曾在美加居住，來港前幾天已有病徵。衞生防護中心強調患者沒有同行人士，亦未曾接觸其他人，認為猴痘未有流入社區。惟在新冠疫情復熾之際又有猴痘殺到，屋漏偏逢連夜雨，通關肯定難上加難。

儘管由衞生當局以至本港專家均認為猴痘傳入社區的風險不大，港府又強調已購入猴痘疫苗，預計今個月內抵港，但患者曾入住西營盤酒店檢疫，有喉嚨痛等病徵，加上身體早就出現皮疹和淋巴腫脹，證明病毒在此段時期十分活躍，一旦檢疫酒店消毒不夠徹底，依然未能保證病毒沒有外傳風險。尤其港府防疫向來漏洞百出，新冠疫情第一波從內地傳入，其餘四波皆是外地傳入，已知同開門揖疫無異。今次在檢疫酒店「攔截」算是幸運，要是有患者完成檢疫才發病，香港會否淪為歐美猴痘肆虐的翻版，實在無人可知。

本報早就敦促港府及早做好預備，特別是新加坡、台灣、日本、南韓等亞洲地區相繼出現猴痘確診個案，香港難以幸免只是遲早問題。購入疫苗固然是應有之義，但正如本報多次提醒，宣傳和教育同樣重要。猴痘是新興傳染病，許多市民對此一知半解，根本不清楚傳染途徑和預防方法。儘管專家強調透過男男性接觸而受感染的比率最高，但長期飛沫接觸、與受感染動物接觸等亦有機會受感染。西班牙馬德里市甚至曾出現與桑拿有關的猴痘感染群組，證明患者若進入桑拿浴室或泳池等「玉帛相見」設施，一樣有傳播風險。港府究竟有何應對之策，至今語焉不詳。猴痘洶洶，港府輕鬆，試問怎麼能夠給予市民信心？

雪上加霜的是，目前新冠疫情的確診個案有所上升，連日破萬，昨日也新增逾9,000宗。港府高官向來「大喊十」，防疫措施愈收愈緊，早已被轟為擾民。現在猴痘乍現，防疫措施隨時有增無減，通關更是遙遙無期。事實上，內地多個省市最近因為新冠疫情吃緊，紛紛採取封控措施，當地民眾被禁足在家，大部分場所暫停營業。內地新增確診個案跟香港相比簡直是蚊髀和牛髀，惟內地依然嚴陣以待，依此觀之，港府提出「逆向隔離」再「閉環式管理」換取與內地通關，隨時又是煲無米粥。至於對外通關更是爭議不斷，港府原擬藉着11月舉行的「國際金融投資峰會」向國際顯示香港復常，惟有指外國大行高層除了要求抵港必須免檢疫外，更拒絕港府提供個別特權優待，否則不願來港，意味港府屆時若不一視同仁與國際通關，隨時沒有大孖沙出席畀面派對。

奈何港府至今仍未就免檢疫問題拿定主意，外媒更繪聲繪影指高層官員對此意見分歧，目前再添猴痘驚魂，港府更是大條道理延續酒店隔離政策。時間不等人，防疫雖然重要，但拚經濟同樣不容有失。新加坡最近再推出吸納頂尖人才的「海外網絡和專業簽證」計劃，擺明搶完香港資金再與香港鬥搶人。可憐香港一直在防疫怪圈原地踏步，恐怕港人還未病死卻早已餓死了。