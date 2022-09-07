拜登政府第6度對台軍售，今次總額11.6億美元是歷來最高，據稱也都是「大殺器」、「很先進」，包括60枚魚叉反艦導彈、100枚響尾蛇空對空導彈及長程預警雷達等。台灣當局表示對此「高度歡迎」，「感謝美國落實對台安全承諾」。北京則要求美國撤回軍售，否則將根據事態發展，採取正當及必須的反制措施。

台方之所以「高度歡迎」，是因為這些「大殺器」據稱能比過往滿足台方的購武要求，削減了一直以來美國對台售武基於「不對稱戰力」的掣肘，可以讓台灣「重塑防衞」，「強化跨海打擊能力」，「可攻擊大陸東南沿海省份」，「有效打亂解放軍的登陸計劃」，「為防衞戰爭爭取時間」。

據稱，在這批軍售中，台灣對長程預警雷達特感興趣，認為「更有現實效益」，認為這套設備「配上愛國三型導彈，對大陸傳統彈道導彈仍有不俗的攔截威力」。更重要的是，它能「對關鍵部分起到防護，比如為政要撤退、資源轉移爭取時間」，因此，「對雷達的採購重要過採購導彈」。

哈哈，好一個「政要撤退」！不就是戰事一起，那些頭頭腦腦們立刻逃跑嗎？好一個「資源轉移」！不就是趕緊收拾細軟，擸文件潛逃嗎？台灣那班「倚美謀獨」的政客拚命向美購武的目的，無非是爭取自己逃跑的時間，哪管台灣陷入戰火，生靈塗炭！然而，可以肯定的是，戰事一起，他們一定逃不掉，上天、入地、下海都逃不掉，導彈救不了他們，雷達也救不了他們。

美國眾議院議長佩洛西早前竄訪台灣，引起軒然大波，解放軍展開大包圍實彈軍演持續一個月，這期間美國做了三件事「反擊中國」：一是弄了幾批議員、議長繼續竄訪台灣；二是弄了兩艘巡洋艦穿過台灣海峽；三是售台這批「先進武器」。這三腳其實踢不出一個響屁，更嚇不倒北京，幫不到台灣，找不回面子，大陸按照自己的意志和計劃收復台灣，絲毫不受干擾。