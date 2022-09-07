面對沒完沒了的新冠疫情，香港人心情是矛盾的。經過兩年多折磨，社會早已出現抗疫疲勞，要求放寬防疫措施、恢復通關的聲音甚囂塵上；尤其是看到鄰近國家和地區陸續恢復國際通關，唯獨香港還在望天打卦，有些人難免感到失落和焦躁。但實際上，香港疫情仍相當嚴峻，近期新增確診病例每天都在一萬宗左右，而且每天都有約3,000名確診者入院，公共醫療系統瀕臨爆煲，一旦徹底躺平，後果不堪設想。

這就是港府猶豫不決的主要原因，因為心裏沒底，誰也不想負這個責任，誰也負不起這個責任。西方國家徹底躺平，結果死病枕藉，美國病歿者超過100萬，英國也死了近20萬人。按人口比例推算，香港若是徹底躺平，恐怕最少也有兩萬人死於疫情。假如中國內地同樣倣效西方躺平，後果更可怕，病歿人數隨時超過400萬。西方國家不管死了多少人，民眾都若無其事，政客更是麻木不仁，但同樣的事情若是發生在中國內地或香港，西方媒體必然會有不同的反應，他們最大特點就是雙重標準，最擅長的就是挑撥離間。

有外媒繪影繪聲指港府傾向於今年11月前取消抵港人士於酒店接受隔離的安排，並聲稱港府內部對抗疫政策存在分歧，將矛頭指向醫務衞生局局長盧寵茂。這篇報道一看就知別有居心，不是道聽途說，就是捕風捉影，甚至閉門造車，盧局長為正視聽，不得不出來澄清一番，實在難為他。

香港人抗疫疲勞不奇怪，外媒假借所謂「知情人士」散布謠言又是為了甚麼？很明顯，無非想煽惑人心，製造混亂。君不見，香港有些人至今依然堅拒打針，不惜通宵排隊，並花費500元向個別醫生購買「免針紙」，導致相關診所其門如市，應接不暇。以元朗一間診所為例，每日派200籌，每籌最多可發4張免針紙，每張500元，即一日收入最多可達40萬元，堪稱盆滿缽滿。有需求就有市場，為何會有這麼多人拒絕打針，既值得港府認真檢討，也值得市民好好反思。

愈多人抗拒打針，防疫措施就愈不可能放寬，道理顯而易見。香港人盼望通關的心情可以理解，但如果有些人連一張免針紙也弄虛作假，通關豈不是更遙遙無期？內地可以堅持動態清零，香港做不到，就是這個原因，這也正是內地始終不願與香港恢復正常通關的憂慮所在。