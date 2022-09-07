正當香港仍就通關還是閉關、嚴防還是躺平爭論不休之際，競爭對手新加坡則話之你，繼續全力搶客。最新推出的海外網絡和專業簽證（ONE），目標對準全球最頂尖的人才。新加坡人力部長陳詩龍表明，「想吸引造雨者來到新加坡」、「這是新加坡進擊策略」，外籍人士只要月入達3萬新加坡元、不管任何領域、只要是最頂尖的都可申請。獲批後有為期5年的簽證，家屬亦可尋求就業，之後便可申請永久居留權或公民身份。

可憐是香港至今仍在閉關鎖港，港府高官一方面揚言「一定會搶人才」，另一方面卻沒有推出任何具競爭力和吸引力的計劃來搶人才，反而「大喊十」上身，防疫防了接近3年仍不肯放寬。本來，因為嚴苛的防疫政策，香港已流失了很多金融專才並轉投新加坡，現在再逢星洲「進擊」出招，香港的情況肯定雪上加霜。

最可笑是，港府至今仍就11月是否正常與國際通關拿不定主意，甚至有消息傳出盧寵茂和李家超不咬弦。儘管港府否認，但現在已經9月，距離11月舉行的「國際金融投資峰會」愈來愈近，有指外國大行高層要求不用酒店隔離並且沒有特別優待才肯來港，意味港府即使只為這些大孖沙提供免檢疫特權，人家也不領情，必須一視同仁才肯出席畀面派對，亦即是要求港府正常同國際通關。

其實，香港11月才與國際通關已比許多地方都遲，何況屆時能否免檢通關仍是未知之數。單是國際航空樞紐，新加坡已全面取代香港。不僅樟宜機場超越香港榮膺今年亞洲最繁忙機場首位，更預料下月航班便會回復至疫前八成，航空業正積極請人，部分工種加薪三成求人或擬海外招聘。逆水行舟，不進則退，香港繼續嚴防死守，星洲繼續笑到最後。