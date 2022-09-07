英國首相卓慧思甫一上任，施政能力已被全面看淡。《金融時報》手上有一張英國歷任最差首相的名單，如今已將卓慧思納入考慮之列，更有機構剛完成一項民意調查，訪問民眾對新任首相的看法，結果只有12%受訪者，認為她是一個稱職的人選。

過去，筆者經常批評當代民主社會，很多民眾心粗眼翳，不懂得如何選取好領袖，但是靜言思之，也不能全把責任歸咎於民智低劣的問題。以卓慧思為例，原來英國民眾心清眼亮，大部分人都知道眼前揀出的是一個爛橘子，可是別無他法。

西方民主體制發展到今天，表面上開放、公平，實際上是壟斷而封閉，在宮闈深處，若隱若現，總是有一隻手在指指點點，你很想拉開帷幕看個究竟，卻又不知該如何去拉。

美國前總統特朗普在任期間，當地民調顯示，有六成受訪者認為國家是走在錯誤的道路上。既然如此，到2020年的總統大選，美國人應該痛定思痛，好好選出一個英明領袖，帶領國家走出困局才是。或許美國人並非不想如此，然而不知怎的，或許是陰差陽錯，或許是有意為之，經過選舉機制的層層過濾之後，結果就只剩下老朽平庸的拜登，可以跟特朗普一爭長短。在爛橘子與破蘋果之間，美國選民沒有選擇，就挑了個破蘋果。到頭來，當地最新民調顯示，認為國家走在錯誤道路的人，已經由昔日的六成，攀升到今日的七成。

偌大一個美國，不是沒有比特朗普、拜登更出色的人才；英國更擁有深厚的政治、文化底蘊，德才兼備者理應多如牛毛，可惜在今日的機制下，玉帶往往要掛在林中，金釵只能埋在雪裏，賢德之士又徒喚奈何？