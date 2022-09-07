英國無大將，卓慧思封相。執政保守黨黨魁選舉結果公布，外相卓慧思在一堆爛燈盞與籮底橙中成功當選，成為新首相，帶領英國邁向沒有最差、只有更差的黑暗時代。

就在選舉結果出爐後數小時，內政大臣彭黛玲宣布已向首相約翰遜請辭，文化大臣杜慧詩其後亦宣布辭職，內閣不管部大臣阿當斯及保守黨共同主席埃利奧特亦表明會離任，人人爭相跳船，這是搞甚麼鬼啊？卓慧思的領袖魅力實在非同凡響。

本來做領袖的只要能力超班，下屬的角色只是可有可無的執行機器，就算換上內閣辦公廳首席捕鼠大臣拉利兼任上述劈炮人士的職位，對施政也不會有大影響，偏偏卓慧思內政與外交能力之低，令人反白眼。無論是俄烏戰爭爆發後，開腔撐在烏克蘭協助抗擊俄軍的英國志願者，結果遭前檢察總長打臉，指相關行為違反當地《外國徵兵法》；抑或與俄羅斯外長拉夫羅夫會議期間，表示英方不承認俄方對羅斯托夫及沃羅涅日的主權，堂堂英國外相竟將俄國領土誤以為是烏克蘭地區，適時為緊張局勢添上搞笑氣氛。這等對內對外完全不熟書之人，倘無出色的下屬輔弼，後續的劇情發展只會更爆笑。

若在太平盛世，由一個在連鎖快餐店圍攏歎冷氣、講是非，「我就撐志願軍呀，俄國佬必須立即撤出沃羅涅日囉」的亂噏一通師奶來當首相，並無不可。惟英國目前面對極嚴峻的通脹，鐵路、碼頭工人與大律師公會等罷工潮，再加熱浪來襲，有幾多時間慢慢刨書，又或大喊對華強硬的口號來轉移視線呢？當鐵達尼號正入水下沉，才來站在逃生出口牌前查字典，雖未免太過臨急抱佛腳，但正面些看，總勝過全無反應吧。英國已非「日已落帝國」了，而是明天會更糟的「日不起」。