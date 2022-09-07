世界衞生組織指出，全球逾四分之一成年人運動量不足，八成以上青少年缺乏運動。有調查顯示，香港有34%市民在半年內甚少或沒有做運動。為減少心血管疾病及肥胖等問題，世衞建議市民每周至少做150分鐘中等強度或75分鐘高強度活動，是以政府如何推動運動普及化，對市民健康至為重要，其中較容易入門的運動就是健步及緩步跑。

筆者熱愛跑步，也經常在海濱兩旁看到不少跑步及散步人士，有時會疑惑，有沒有更好的方法打通不同的海濱跑步或健步徑，而不受建築物或工務工程所阻礙，讓市民更好享受海濱健步的樂趣。筆者早前已向當局提出一些文體方面的政策倡議，包括建議成立全港健步委員會，着力推動全民多跑步、健步或步行活動。

康文署目前有不少行山、跑步路線建議，但甚少有具規模的整合或宣傳推廣。筆者期望當局多走一步，以注重全民健康為前提，重新檢視及規劃全港跑步及步行路徑，包括環島、海濱及郊野公園路線，進行美化及翻新，設置更多指示或風景步道。

委員會職能除了建議及監督跑步或步行路徑的設置、改善工程及投訴，也可負起宣傳或策劃活動的工作，推動市民享受跑步、步行及行山的樂趣。現時有些跑步或健步路線，特別是海濱一帶，會受建築物所限制，委員會可一併檢視及統籌解決。在九龍西部分，筆者與不少市民都引頸以待的，就是延長西九龍海濱，把西九文化區沿海步行或跑步路線，延長至佐敦或大角咀一帶。郊野公園方面，則可整合古道健步路徑。另一方面，可參考新加坡及日本，由政府推出「全港健步大行動」計劃，鼓勵市民使用政府應用程式，計算每天步行步數及消耗熱量，賺取健康點數以兌換獎品或運動消費券。