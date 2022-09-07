教育局局長蔡若蓮在接受電視節目主持人訪問時，有一句回應教育學生的話非常精警：「至少尊重共產黨領導。」作為特區政府掌管教育的掌舵人，難道容許教導學生疑共恐共？難道讓學生仇共反共，種下歧視或仇恨中國共產黨的心理種子嗎？不要說引導學生熱愛和支持共產黨，但最起碼要認清中國近代史，了解新中國是怎樣誕生的，尊重歷史事實。要讓學生慎思明辨，那麼首先教師就必須除去有色眼鏡，不要以自己政治立場先行。

教育必須讓學生知史，正所謂「不知史，不知恥」，讓學生在認識近代中國歷史演進的過程中，了解歷史的真相，認識歷史發展的軌迹和方向。因此，蔡局長用「尊重」一詞回答記者挑釁性的質問，登時讓這位記者語塞。

毫無疑問，只要教育真正尊重歷史事實，讓學生認識和了解中國近代歷史的真實面貌，是否支持和熱愛中國共產黨，任何一個理性的人，自會有明智和理性的判斷，這不是洗腦可以做到的。反之，由於回歸後沒「去殖化」，不進行愛國主義教育、不教中國近代史、不加強國民教育、學校不唱國歌不升國旗，便出現了電視台這位主持的奇怪質問，好像恐共仇共是合理的正常思路，尊重或支持共產黨的思維竟是怪物、畸形。這位主持人的思維邏輯，正正折射出香港回歸四分之一個世紀教育走錯路的結果和產物。

曾有中央駐港官員說：「香港是一本難讀的書。」就是沒去殖化，就是殖民地長期洗腦的影響，享「共」之一國兩制制度卻反共，飲「共」之水卻反水，食「共」之糧卻罵娘，得「共」之福卻不惜福。號稱百萬人上街「反送中」，搞「35+」攬炒，要推倒親共政權，試問「皮之不存，毛將焉附」？