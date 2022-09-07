中秋佳節將至，有人說想通關見親人，之不過通關難過人類移居月球！這話看似誇張，卻不無道理。隨着新冠疫情反彈，內地至少有30個城市採取「封閉式管理」，即使叫「局部靜態管理」或「原則居家」，老百姓其實都係要禁足家中。香港連續多天確診破萬，加上剛開學不久已有逾千校爆疫，喺咁多因素影響下，假設內地「動態清零」方針不變，各位，你話粵港通關有可能逢山開路、遇水搭橋嗎？

呢，關於「逆向隔離」，港府表示已制訂雙方需要討論嘅議題，包括核酸測試標準、閉環方式送達內地、實際運作嘅標準、人手配置等，重申溝通正在進行中。港府指「逆向隔離」係新方式，有好多問題需要克服，希望市民明白云云。

事實上，對於記者一再詢問的何時能通關、何時與國際接軌、11月取消酒店隔離措施堅定流，根本就係冇落實時間表，政府專家和政府問責官員又眾聲喧嘩，各有各說。當然，政府則重申團隊團結，各人合作愉快及良好，盼市民明白政府防疫政策係希望以最小影響帶來最大效果。

疫慌至今，Omicron變種病毒已喺社區經過多代傳播，而且佢又蠱惑多變，社會上隱性患者太多，根本無從追蹤，一味喊驚都係多餘，要中嘅始終會中，睇吓咁多高官議員賴嘢就知，打咗3針或4針一樣中，甚至有啲中完可以再中！所以話，政府再攞老人家及小朋友接種疫苗率低來推三推四，甚至作為遮醜布，唔肯從速同國際先通關，拚經濟，根本係無意義！好比一鍋湯，跌隻老鼠落去，執起佢，大家睇唔到，煲湯飲落仍好好味！之但係若大家都知道，講乜都嘥氣！快表現當今政府係「能做事、做成事」嘅政府吧！講多無謂，食多會滯。