「一帶一路」由中央政府在2013年倡議，是國家領導人「大國外交」戰略的重要組成部分，符合絕大部分國家謀求發展繁榮的願望，因而得到這些國家的認同和熱情參與。一帶一路對大部分人來說都不陌生，但很多人會傾向認為那只是一項跟基建、經濟、貿易相關的計劃，其實一帶一路還有醫療範疇，也非常值得重視。

要點一：提升醫療技術和衞生服務水平。

一帶一路沿線國家和地區的醫護人士，可充分利用一帶一路的橋樑和紐帶作用，不斷展開對外開放和國際交流，推動沿線國家醫療機構之間的交流和協作，進行醫護知識和經驗交流，取長補短，相互借鑑。這麼一來，醫療技術和衞生服務水準自然會從水平高的地區延伸到水平較低的地區，從而提升所有沿線國家的醫護水平，造福當地所有的國民。

實際上，一帶一路已為沿線國家的民眾帶來了好處。中國唯一流動的、專門從事慈善醫療活動的眼科火車醫院「健康快車」，已經在巴基斯坦、斯里蘭卡和緬甸三國進行慈善醫療活動，跟這些國家的民間團體和醫療學術機構進行眼科領域的交流。

另外，中國太平保險集團在印尼南蘇門答臘省和爪哇萬丹省的兩所「太平醫療站」已投入服務，為中國在當地所建立電廠的中、印雙方員工和附近的居民，提供每日24小時的緊急醫療服務。

要點二：將中醫藥融入一帶一路。

中醫藥在治療新冠肺炎中發揮重要作用，應積極向全球推廣。其實國家在這方面已做好了安排，計劃在「十四五」時期跟一帶一路國家合作建設30個高質量的中醫藥海外中心，頒布多項中醫藥國際標準，打造多個中醫藥文化海外傳播品牌項目，建設中醫藥國際合作基地和一批國家中醫藥服務出口基地，並加強中藥類產品的海外註冊服務。另外，國家還計劃組派中醫援外醫療隊和探索建設中外友好中醫醫院。

筆者認為，完善中醫藥國際標準化的過程，可以通過一帶一路促進和達成。世衞組織和國際標準化組織可在標準化方面協調合作，為中醫藥制訂國際傳統醫藥標準和監管規則，這肯定有利於中醫藥走向國際，結果必定能讓更多其他國家的民眾受惠。

要點三：專業服務機構要抓緊一帶一路機遇。

特區政府和貿發局剛舉辦了第七屆「一帶一路高峰論壇」，發表視像致詞的國務院副總理韓正對香港在一帶一路上的參與給予正面評價，說香港是「積極參與者、貢獻者，也是受益者」。本港在包括醫療保健的專業服務方面享有明顯優勢，筆者認為，我們必須充分利用一帶一路的優勢，把專業服務沿着一帶一路推展出去，提升沿線國家這些專業服務的水平，造福當地居民，為「構建人類命運共同體」的終極目標邁進。