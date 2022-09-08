產評：貨幣戰硝煙瀰漫 亞洲金融掀災難

美元強勢橫掃千軍下，一眾非美貨幣貶值潮沒完沒了，在在反映一場全球反向貨幣戰正進入戲肉，早有專家警告，當日圓兌每美元貶破150，或會觸發亞洲再次爆發金融危機。基本上，即使人民幣兌每美元貶破「七算」，匯率仍在雙向波動的區域內，尚未見有單邊貶值之虞，對具備完善產業鏈的中國而言，反有利其疫後出口復甦。惟觀乎其他亞洲新興經濟體的貨幣持續大幅貶值，正引爆股匯債連環三殺，重挫經濟，成為大國博弈下貨幣戰役的「炮灰」！

回顧1990年代的亞洲金融危機，同樣先由美國收水、加息，以及日圓貶值打響，至1997年7月2日，亞洲金融危機從泰國爆發，並在東亞各國產生骨牌效應。25年過去，這劇本如今又要再上演。美國這些年狂印銀紙換來惡性通脹臨門，本來欲藉俄烏戰爭，刺激資本回流，並圖擊殺俄國貨幣盧布，結果歐洲資本確實逃往美元，惟早已啟動「去美元化」的俄羅斯釜底抽薪，將盧布掛鈎能源，並藉減價促銷，推動本幣計價跨境商品交易來避過滅絕，再加上聯儲局去年底錯失早着先機打擊通脹苗頭，致令如今美國陷入空前的滯脹危機，只有猛力追加利率兼收水，運用鑄幣權優勢加速收割全球資產。

今年以來，以美元兌換計，相對於日圓及韓圜已分別累升三成及兩成，人民幣兌每美元同期貶值一成算是相對硬淨。目前時值人民幣貶至挨近七算水平，惟即使貶破此關口，人民幣雙向波動的格局未改，不至於會出現單向貶值趨勢。不過，一旦日圓貶穿150，而人民幣又貶破七算，兩國的出口競爭優勢將得到加強，惟卻勢必加大其他出口加工型的亞洲小型新興經濟體貨幣貶值壓力，以美元計價的外債負擔瀕臨爆煲之下，金融危機可以一觸即發。

美國憑着軍事和金融優勢，保住了霸權，眼下的美元強勢，再次說明貨幣戰依舊是一場不公平的戰爭，因美國的先天優勢猶在，縱使其他經濟體深受其害，亦只有被動應對。惟今次的分別在於中美博弈與俄烏戰役，正加快推動東西分裂，全球由美式一制主導，逐漸改變為東西兩制。眼下強美元愈是霸道，就愈是加深各經濟體尋求「去美元化」的長遠考量。近日中俄能源交易進一步推動本幣結算，將成區內又一「去美元化」範例。

當然，對香港人而言，最關注的莫過於迎面而來的亞洲金融新危機，港元聯繫匯率將何去何從，如何才能保障港元財產安全。事實上，清零防疫政策之下，中港經濟皆大受掣肘，加上人民幣趨貶，主要服務中國企業的香港資本市場，走資壓力持續，港元聯匯是否能撐得住，不無考驗，而美國藉機將金融制裁矛頭轉向香港的風險，也絕不能忽視。

然而，凡事皆要兩面看，在全球經貿與貨幣格局醞釀大洗牌下，說不定香港也迎來改革以優化匯率機制的契機，使之更切合長遠服務中國內地與亞洲區經貿金融的需要。反正中港當局得嚴陣以待，謹慎應對這場前所未有的百年危局！