正論：一旦猴痘入社區　防不勝防最堪憂

一疫未平一疫又起！正當港府仍就新冠疫情大費周章之際，本港日前終於錄得首宗猴痘輸入個案。儘管當局強調有關個案在酒店檢疫期間被截獲，沒有流入社區，但猴痘對港人來說仍是陌生事物，當局的宣傳和教育又嚴重不足，加上野生齧齒動物極可能是該病毒的天然宿主，本港既有鼠患又多野生猴子，風險不容小覷；何況病毒潛伏期長，一旦患者避過檢疫走進社區，後果不堪設想。

世衞組織今年7月將猴痘列為「國際關注的突發公共衞生事件」，與新冠疫情看齊，當知疫情來勢洶洶。目前全球已有逾百國家或地區出現超過5.1萬宗病例，病毒極速在全球擴散，絕對不能掉以輕心。惟港府對此好整以暇，當新加坡、南韓、台灣、日本等鄰近地區相繼錄得確診個案，本港衞生官僚依然就應對方法諱莫如深，直到日前本港終於錄得首例，才施施然表示已購入疫苗，料本月底到貨，擬先讓特定群組如密切接觸者、醫護人員、化驗室人員接種。港府不斷強調社區爆發風險不高，惟宣傳嚴重不足，市民看見猴痘有皮疹等嚇人徵狀，對其傳播和預防方法卻一知半解，加上當局防疫向來漏洞百出，根本未能釋除市民疑慮，人心惶惶自不待言。

本報急民所急，連日來詳盡報道有關猴痘的資訊，包括其歷史、傳染途徑和治療方法等。猴痘病毒最早在1958年被發現確認，當時實驗室研究用的猴子出現類似天花的水皰，是人類首次發現猴痘病毒；而首宗人類病例發生在1970年的剛果民主共和國，自此猴痘零星流行於非洲國家。惟今年卻發生劇變，猴痘流入歐洲，英國最先發現病例並在全國擴散，接着歐洲國家相繼中招，輸入美洲後美國疫情更是嚴重，至今確診病例逾20,000宗，成為全球第一。今年5月，以色列、阿聯酋分別出現當地首例，意味疫情開始殺入亞洲；及至6月，新加坡錄得首宗輸入個案，打響亞太第一槍；接着南韓確診一例；台灣、日本、菲律賓、印尼都錄得輸入個案。現在終於輪到香港，病毒會否流入社區，不能不令人擔憂。

這絕非杞人憂天。消息指出，本港首名確診者入境時已經發病，身體出現皮疹和淋巴腫脹，他卻刻意穿上長袖衫和長褲，入境時也沒有主動通報，直到入住西營盤檢疫酒店感到極度不適，送往醫院才被確診，是否有意瞞報令人懷疑。何況猴痘潛伏期長，由7至14天甚至5至21天不等，一旦患者入境檢疫期間一直沒有發病，直到進入社區一段時間才發病，病毒便有機會傳播開去。

外國專家指出，猴痘病毒為人畜傳播病毒，傳播途徑包括直接接觸受感染動物的體液或病變部位、食用受感染動物的肉、被動物抓傷或咬傷、接觸受污染的物體等；人與人之間的傳播則主要透過體液傳播，或透過呼吸道大量飛沫傳播，意味不僅不安全的性接觸才屬高危，其他人一樣有機會受感染。西班牙馬德里市便曾出現與桑拿有關的猴痘感染群組，證明患者若進入桑拿浴室或泳池等「玉帛相見」設施，一樣有傳播風險。此外，患者穿過的衣物、接觸過的被單一樣有機會播毒，檢疫酒店高危不必說，極端一點講，若患者到時裝店試衫，其穿過的衣物留有病毒，下一個試穿的人便可能遭殃。

難怪有人提出，經過新冠一役，戴口罩成為常態；他日再經過猴痘洗禮，人們除了戴口罩外，外出可能更要戴上長手套，人和人之間握手、擁抱等禮儀都要取消。新冠疫情本來已改寫了人們的出行和社交模式，猴痘更令人視社交禮儀如畏途，世界從此不再一樣。與此同時，本港環境衞生差劣，鼠患嚴重，全港18區，區區都是老鼠樂園。正因如此，香港才會成為大鼠戊肝全球首發之地，同時也是最多確診個案的地方。老鼠屬齧齒動物，誰能保證猴痘不會經老鼠傳播？更遑論本港郊區野生猴子極多，襲擊人類時有所聞，有沒有播疫風險，根本無人說得準。

弗備難，難必至。目前本港並未有專門針對猴痘的註冊藥物，一些針對天花的抗病毒藥物可能對猴痘具有療效，港府購入的正是這類針劑，惟供應緊張，數目肯定不多。港府防疫向來頭痛醫頭，腳痛醫腳；永遠後知後覺，見步行步，以致往往無法防患於未然。如今猴痘殺到，本報諄諄提醒港府嚴陣以待，別讓香港再承受多一次疫情打擊，但願能敲醒港產官僚遲鈍的神經！