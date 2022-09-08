功夫茶：殺妻悲劇情可憫　防止重演更迫切

螻蟻尚且貪生，豈有人不惜死？一個人如果不是絕望透頂，恐怕不會輕易尋死；而一個愛自己妻子30年嘅丈夫，要去到乜嘢地步先會忍心「幫助妻子求死」？「不知人苦，莫勸人善」，原來確有道理存焉！

各位，讀小說，常見有「殺夫」、「殺妻」情節，通常因某一方長期被虐待而閃動殺機，或因長期積壓鬱結無處宣洩而設局謀害；而呢單社會悲劇絕對情有可憫。呢，一名男子因不忍心看見患末期癌症妻子受病魔折磨，喺妻子點頭同意下，於家中燒炭送佢最後一程，並喺房外播放佛經超度。涉案男子早前喺高院承認誤殺罪，尋日被判處感化一年。法官判刑時，形容事件係悲劇，考慮到被告被扣押咗兩年半，已足以反映案件嚴重性，而精神科醫生認為被告毋須接受進一步治療，被告亦不會對他人構成危險，故判處感化令，協助被告回復正常生活及重投社會。

58歲被告郭偉賢，被控喺2020年1月30日，於鴨脷洲利民道一大廈嘅單位謀殺其妻。法官尋日判刑時，指被告求情信內容令他感動。被告與妻子結婚30年，夫妻感情要好。法官指，被告妻子喺案發前病情急轉直下，醫生更指佢時日無多；但礙於疫情緣故，被告無法到醫院探望。當妻子申請離院及回家後，即使服用藥物亦無法減輕痛楚。有一晚被告見到妻子服下嗎啡及安眠藥後，依然痛楚難當，向佢提出可以送她最後一程。被告見妻子點頭，便等佢入睡後燒炭，並在臨離開房前吻愛妻額頭道別。看官，事情到此，不令人悲催嗎？

案情指，死者生前為兼職護士，於2018年確診第4期肺癌後，被告便辭去電工一職，專心照顧妻子，可見鶼鰈情深。法官指出，被告因為照顧妻子，壓力大增而患上嚴重抑壓障礙，其精神能力被削弱，這不能怪責被告，而被告當時亦不會自知，因為佢本身亦係一位受害人。法官指一般而言，奪走他人生命係嚴重罪行，一般必判處監禁，但考慮到整體案情和公眾利益，而被告亦不會對他人構成危險，是以用寬容方式處理，故判處感化令。法官所言，可謂情理法俱備。

好明顯，呢單係典型嘅社會悲劇，據悉被告曾提過希望有「安樂死」；可惜香港並冇呢項服務。2003年，因意外而癱瘓嘅準教師斌仔，曾去信時任特首要求「安樂死」，翌年又去函立法會，可惜最終都係不了了之！「安樂死」涉及複雜倫理道德，難怪至今仍討論不休，想「安樂死」其實不易。之不過，從呢單殺妻悲劇，折射出小市民面對生命徬徨無助時，政府能給予嘅援手似乎唔多覺，若然政府有社工對呢啲絕望家庭給予一定關懷援助，市民便冇必要鋌而走險自陷悲劇主角！