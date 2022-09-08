世界視線：歐洲動亂迭起　烏戰難免再變

因供應鏈斷裂與能源價暴漲，歐盟各國社會正醞釀廣泛的市民反抗示威運動，由此會引發當地新舊的政治矛盾與衝突。

舊的是左右之爭。近年歐洲政治已從中間偏左偏右變成極右與激左的對立，中間派左右不討好。極右與激左都包括兩個政治傾向，對北約、美國不滿。新的是在於烏克蘭戰爭，歐洲各國大量投入經濟和國防物資，容易使不同的政治流派均可把現時的經濟民生困難歸咎於參戰，同時反對順從美國，把本國資源充當美國政治與戰爭之用。

由生活重擔掀起的示威運動，正逐步引發全面反政府、反北約、反美國、反烏克蘭戰爭，也出現反烏克蘭及其他難民的運動。若各國政府近期有選舉的話，支持烏克蘭戰爭的多會落敗，更會加強反戰氣勢。即使沒有選舉，民間反對勢力龐大，也多會導致不是單一大黨主政、而是多黨聯合的政府出現內部分裂以至倒台。反戰運動亦可能在各政黨內引發爭議，導致政黨的政策立場變化。

除非烏克蘭戰場上俄羅斯大敗，否則的話，歐洲政局的轉變將會抑制烏克蘭戰爭的發展。美國不敢堅持的話，便可能要順應歐盟內部的和談停火要求。美國不可能獨力支撐戰爭，和談是最好的選擇，問題是美國政府有否這樣的政治智慧。不過，美國朝野反俄羅斯勢力龐大，軍工利益強大，且民主黨怕在阿富汗敗退之後再出現基輔敗退，必然試圖堅持戰爭，甚或採冒險主義，擴大戰爭的範疇，脅迫歐盟進一步參戰，形勢可以變得更為惡劣。

面對反戰示威，捷克政府誣之為親俄羅斯陰謀，反映極右政治勢力的蠻幹，後果當然是反戰更為激烈。如果其他國家倣效捷克，也是以親俄名目來攻擊示威者，社會的政治激化會更為嚴重。歐盟屬下各國政府，未必會採取一致鎮壓的極端手段，歐盟內部會出現更大的分歧，政府之間也便會出現對立。歐盟內部的統一難以維持，例如匈牙利、波蘭等與歐盟官僚衝突增強，法國可能與德國進一步強調獨立於美國的外交與軍事政策，以此迎合反戰勢力，平息政治的動盪。

政治因經濟而變，卻會是骨牌效應，美國相信是無力來力挽狂瀾。

俄羅斯最近的靜觀其變，等待歐美政治變化，可能便是最佳的戰略。且看大局演變如何。

研究所所長 陳文鴻