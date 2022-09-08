娛圈單打：馬明唔急觀眾急　結婚生仔唔拖得

香港雖然只是個700多萬人的小城市，但都市謎團倒有不少。謎團一，乃係拍拖3年，馬國明為何還未迎娶湯洛雯呢？馬明出名圈中筍盤，又是孝順乖仔，過去幾段情都無法開花結果，又常常將「想婚」掛在口邊，難得同靚湯一拍即合，金童玉女天造地設，還不拉埋天窗更待何時？

終於，這個都市謎團由本報獨家提供答案。馬明接受本報專訪時直認與女友已有結婚共識，若非疫情關係，應該一早與靚湯拉埋天窗：「我哋諗過旅行結婚，睇吓年底個政策會唔會再放寬，如果請人去飲，返香港要隔離7日好慘啫！」哦，原來結婚不成是疫情的錯；馬明又透露婚後必生小孩，連子女的大學生涯都規劃好。

之但係，觀眾對此並不收貨！馬明過兩年便五張嘢，靚湯亦三十有五，遲早成為高齡產婦。有網民猜測馬明可能是個「媽寶」，不婚是因為靚湯還未得到馬媽媽認可；又有口痕友謂，馬明可能才是情場高手，拖而不婚，女方又沒有扭計，可以唔結梗係唔結！姑勿論如何，蘇州過後冇艇搭，女孩子始終需要一個承諾，就算靚湯再善解人意、靚湯父母再開明，也不可能無了期地等吧。

疫情的確打亂了許多人的人生大事，但若然政府一直不放寬防疫措施，豈非婚禮無期？統計處數字顯示，香港過去5年出生人數持續下降，生育率一直在亞洲經濟體中屬最低地方之一。難得馬明和靚湯都擁有優秀基因，快快拉埋天窗，刺激本港生育率，何樂而不為！