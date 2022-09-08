美元一枝獨秀，差不多是兌所有貨幣都升值。歐元、日圓、英鎊都近乎全面潰散，人民幣亦不停地貶值。在貨幣的金融戰裏，美元高企，美國進口通脹受壓。其他貨幣大貶，投資者為保值避險，便要轉換為美元，進一步抬高美元匯率，形成惡性循環。

從貿易與資金流向，美國同時得益。不過，美元高企，美國上市和不上市的企業在外的投資收入便貶值，倚賴跨國投資收益的以美元計算收入利潤都同時下降。本來對美國股市有所打擊，但因外來資金投入，股市雖跌未散，整體經濟還好，主因是烏克蘭戰爭，使國防軍工生產激增，石油天然氣產業的利潤暴升，二者都同時帶動投資。美國經濟變成戰時經濟加金融，資金來源一是政府財政，二是市場，兩者均建基在現時的強美元。

以往說美元升高之後會回落，主因是美元強帶來國內成本上升，打擊經濟進一步發展。貿赤財赤壓力，美元終歸回落。可是現時美國情況不同，烏克蘭戰爭演變為貿易戰、金融戰，禍及全球，國際形勢使美國可依賴強美元、高能源價和戰爭帶來武器的巨大需求，來維持經濟增長。戰爭因素帶來的經濟效益，或可抵銷國內美元匯價上升帶來企業的成本與利潤壓力，金融、國防、油氣產業的利益蓋過經濟一般企業的利益，美國的政策取向便大有可能是持續的強美元打擊其他貨幣，戰爭以支持國防工業與油氣產業的生產與利潤，期間美國利率上升與高通脹並不相沖，可能更是互相推動支持強美元。

美國政府受金融、國防軍工、能源大企業騎劫已久，以往它們之間有矛盾，形成制衡。但今次卻會是合作起來，維持現時局面與國際政策。民主、共和兩黨之爭，在於人事派系，不在於基本國策。其他國家拘泥於歷史上的美元匯率與利息周期規律，以為在強美元之下，堅持一段時間，便可迎來弱美元的寬鬆環境，可能這會是大大的估計錯誤。

聯儲局強調連續加息，相信今後一年會使市場上預期利息轉頭下跌的期望落空。而歐元、日圓、英鎊的匯率會屢創低位，嚴重打擊經濟，可能引發金融危機。人民幣近月的連貶大貶，趨向亦一樣。為保國家經濟與政治安穩，各大國中，誰率先抗拒強美元，便會有最小的損失。今後幾個月，且看歐盟、日本、英國以及中國，哪一國會最先醒覺。