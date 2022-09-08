北京制訂和實施「一國兩制、港人治港、高度自治」的初心，是97回歸後令香港繼續繁榮穩定，為中國的現代化作貢獻，要實現這個目的，就要「保持香港的資本主義制度和生活方式不變」。當年北京當然知道，香港的資本主義制度和生活方式一定有「利益集團」的問題，資本主義最大的利益集團就是工商界、就是金融寡頭、就是資本集團，還有依附於這些利益集團的某些專業組織和團體，他們在維護利益集團的同時也在維護自己。

利益集團是從經濟基礎到上層建築、到社會生活的方方面面都強大存在。北京要實施「一國兩制」，保持香港的資本主義和生活方式不變、保持繁榮穩定，就只能好好依靠這些利益集團，包括一些專業界別、組織和團體，這從工商界特別強勢、觸角廣泛、在立法會和選委會人數眾多、和許多專業界別人員交叉可以看出來，從地產商雄霸香江、「經營」各行各業、「指導」港府施政多年可以看出來，從金融業的一柱擎天可以看出來。

當年的實際情況，資本主義香港的社會狀況，以及北京對資本主義的認識程度有限，決定了「一國兩制」必然特別「寵」着資本利益集團，認為只有這樣才是實施「一國兩制」。

然而，事物總在發展，中國改革開放數十年來取得巨大的成就，中央對國內資本、對國際資本在促進市場經濟社會正反兩方面作用有了清醒和深入的認識，對資本利益集團採取了利用、限制和馴服的方針，要讓他們為中國共產黨的奮鬥初衷「人民利益至上」服務，把他們規範在中國特色社會主義的制度之中，杜絕其野蠻生長，更不能凌駕在政府和人民之上。

而回歸後，香港的資本集團、工商界大大膨脹，且利益固化愈趨嚴重，其惡果，一是造成更大的貧富懸殊，社會不公不義；二是窒息和壓制香港的經濟創新和發展；三是阻抗香港的管治。要融入國家大局，必須以人民為中心。