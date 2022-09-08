近日看到幾則關於香港人在外地遭遇刁難的報道，不得不慨嘆「人離鄉賤」，也不得不懷疑黃絲們的智商。曾任民陣示威活動司儀的鍾勵君自爆，早前由荷蘭入境英國時被審問兩日，最終更被拒絕入境。英國海關的理由是，其政治經歷不足以尋求「政治庇護」，也不是純粹的旅客，擔心她賴死不走。鍾勵君則指摘英方的決定「不公平」，對此表示失望云云。其實不必失望，西方對華人從來沒有「公平」這回事，即使鍾勵君持有美國護照，更曾經是反中亂港組織的骨幹，也無法避免遭受歧視和刁難。而這正是充當洋犬的必然下場，兔死狗烹，曾為美爹英爹賣命又如何？還不是用完即棄？

還有一宗真實個案。一位從來沒有涉及政治的80多歲香港婆婆，到美國探望定居那邊的子女，入境時被美國海關人員百般刁難，好像對付犯人似的審問將近4小時，手機和平板電腦等私人通訊器材統統被取走調查。一位年邁老婦尚且遭受如此粗暴對待，既無個人尊嚴，更無個人隱私，鍾勵君被英國海關刁難又何足為奇。

香港人在台灣的遭遇也好不到哪裏去。有班曾參與反修例黑暴的護士和會計師，在移居台灣後遇到各種障礙和問題，例如專業資格不獲承認，以致搵工困難，彈盡糧絕，隨時要「執包袱走人」。他們埋怨蔡英文曾公開承諾撐香港人，但始終沒有伸出援手。其實他們只能怪自己太天真，台獨政客為了博取選票而信口開河，他們竟信以為真，這不是太天真又是甚麼？有港青曾怒斥民進黨「只想用香港人的鮮血換取選票」，這才是大實話，他們被人利用，悔之晚矣。

最好笑的是，有位過氣黃藝人在入境台灣做PCR檢測時，被捅到流鼻血，更被告知檢測結果呈陽性而押去隔離。他氣急敗壞之下「通緝」採樣的女醫護及公審當地醫療官員，結果引起台灣網民討伐，有人更叫他「滾出去」。後來他真的滾到英國去了，因為無所事事，據說做了「風水顧問」。藝人轉行睇風水，而且是在英國，真可謂咄咄怪事。

黃絲移民趣聞多多，既可笑又可悲。當然，這條路是他們自己選的，不能怪別人，即使再苦也要死撐，還要裝作樂在其中。有人不是揚言寧願在英國乞討也不願回流香港嗎？那就恭喜他們了，英國即將迎來寒冬，到時恐怕連乞討也不容易。