港府加強防疫執法，執法人員昨日殺入荃灣樂悠居抽查沒有遵守強制檢測公告的居民，共查約634人，當中70人違反強制檢測公告，當局隨即向該等人士發出強制檢測令，並向其中31人發出一萬元定額罰款通知書。

重罰一萬元已非首次執行，惟每次都令筆者有不少疑惑。皆因被揪出違反強檢公告的市民有一大堆，惟被處以罰款「極刑」的卻只佔當中一部分。為何有些人要罰一萬元，有些人又不用罰，當局並無交代。是被罰款人士違反強檢公告的情節較嚴重嗎？還是官老爺視心情而處以罰款，覺得某人不順眼便派一張罰款令，另一人較有禮則不用罰錢？若當局不是一視同仁執法，民怨必然愈積愈深。

正如本欄早前指出，疫下經濟蕭條，搵食艱難，罰款一萬元絕非小數目，對基層人士來說更是不能承受的重。當疫情已趨風土病化，大部分市民亦習以為常，只有港府高官依然將疫情視為洪水猛獸，動輒收緊防疫安排，不斷驗污水逼市民強檢，這顯然是一種擾民。尤其香港人為口奔馳，早出晚歸，部分不良於行的長者外出一次更是非常大陣仗，當局卻要他們限時限刻「撩鼻」做核酸，不做便要重罰，是否合理，市民心中自有一把尺。

最近又傳出官老爺可能立法強制市民接種疫苗，一旦成事，不打針者便會觸犯法例，隨時不止罰款一萬元這麼簡單。問題是，人人身體狀況不同，某些人堅持一針不打自有其理由，立法強制是否合乎人權，令人疑問。當假難民治安毒瘤為患社區，港府尚且以人權說事，不肯退出聯合國公約，逼市民打針卻有另一把秤。更何況，立法強制全港市民打針後，是否等於社會復常？執法貴乎公平，官老爺必須深思。