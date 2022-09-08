捷克剛爆發了30年來最大規模的反政府示威，民眾要求國家保持中立，退出北大西洋公約組織，放棄抵制俄羅斯，趕快購入廉價能源，解決眼前的經濟危機。捷克首都布拉格只有100多萬人口，示威者卻多達7萬至10萬人，可見群眾的怒火何其熾烈。該國公布最新的通貨膨脹高達17.5%，不少人面臨斷炊之憂，有示威者甚至抱怨說，甚麼東西都送去支援烏克蘭了，咱們就只剩下兩件舊衣裳。

近年，北約組織被少數的牽頭國家騎劫了，美、英、德、法幾國聯手，主導了整個歐洲政治和軍事的權力，一切講求「政治正確」，為了製造假想敵，為了對付中國和俄羅斯，幾乎已到了不理小國人民死活的地步。

布拉格以至整個捷克的危機，不是始自今天，即使沒有俄烏戰爭，當地的境況亦早已危如累卵。今年農曆新年期間，有移居布拉格的舊學生來電，跟筆者拜年，小妮子告訴我，捷克的通脹十分厲害，幾個月之後，電費、水費將要加價50%。

當時烏克蘭戰爭尚未爆發，世界表面上仍然太平，我們久居香港，過慣了相對平穩的生活，以往本地電費不過上調幾個百分點，香港人都定必「牙痛咁聲」。若說水、電價格一下子要飛升五成，真不明白會是甚麼概念。這位舊生還說，她定居捷克3年，水、電費已經升了差不多一倍，接着還要再加五成，何為民不聊生者，此之謂也。

至於後來爆發俄烏戰事，捷克的能源費又要攀升多少，近月我已不忍心再去問小妮子。捷克整個國家千瘡百孔，自顧尚且不暇，主政者卻仍然甘願跟隨美、英等國家的指揮棒起舞，怪不得當地的示威者要罵娘！