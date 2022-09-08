本地日常用語中有所謂「窄窄地」之說，意思是「情況不太樂觀」。正當有消息指港府傾向11月前取消酒店隔離，亦有指港府內部對此仍有分歧之際，衞生防護中心日前公布錄得首宗猴痘輸入個案，相比起當局鄭重澄清政府對整體抗疫政策一直都是目標一致，猴痘來襲無疑預示了香港對外通關之路將更窄、更不好走。

看看衞生防護中心總監徐樂堅談到該名從菲律賓抵港的猴痘確診者時，強調「因為我們有新冠病毒的措施，所有入境旅客必須做檢疫，這個案正正是檢疫時沒有入到香港社區，而在進入香港第一天已因為不適入了醫院」，不難看出當局有多自豪酒店檢疫制度是何等英明神武。

然而，放寬檢疫與防止猴痘傳播之間是否存在牴觸，應由實例說話。以新加坡為例，當地自4月1日起准許完成新冠疫苗接種者取得出發前兩天內的陰性檢測結果，即可入境免檢測免隔離，6月當地錄得首宗猴痘輸入個案，約一個月後出現首宗本土感染，但衞生部指與首宗輸入個案無關。著名尋幽探「性」旅遊熱點泰國，容許已接種新冠疫苗者毋須檢疫或做檢測即可入境，未接種疫苗者只需提供檢測證明便可自由活動，即使7月有男患者在布吉確診前曾造訪兩處娛樂場所，更與一名女性在沒有防護措施下進行性接觸，惟猴痘未見大爆發。

正如專家強調猴痘透過男男性接觸受感染的比率最高，男同志中也有雙性戀的，經異性性接觸感染猴痘遲早也會變得頻繁，但為一群性態度開放、性關係不閉環之人閉關死守，並不值得。新加坡政府擬修例將男男性行為非刑事化，鋪路免得今後有患者諱疾忌醫，令追蹤猴痘傳播更形困難，這才是平衡經濟需要與防疫的通關學問，但很多人並不懂。