本港新冠確診數字現時每日都徘徊在一萬宗，對市民尤其是一老一幼、長期病患等高風險人士構成嚴重健康威脅。在此非常時期，卻有醫生診所疑濫發「免針紙」，製造防疫漏洞，其行為極不負責任。

傳媒早前揭發元朗某醫生診所涉濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」牟利，估計上月至今已發逾6,000張。事件引起嘩然，社會各界都有聲音指濫發「免針紙」隨時禍及市民。自今年2月推出「疫苗通行證」以來，已是第3宗揭發有醫生懷疑罔顧專業操守濫發「免針紙」個案。有關行為將大大影響社區共同抗疫的成效，對公共衞生構成極大威脅，亦可能拖慢社會復常的步調。

根據《香港註冊醫生專業守則》，醫生必須在合理或充分理據下才向病人簽發證明文件，過程中應嚴格按照專業規定，認真查看病人病歷及化驗報告等。特首李家超指事件涉及行使虛假文書或發放虛假文書的嚴重罪行，不論發放人或行使人均會觸犯法律，最高可判處14年監禁，呼籲市民不要以身試法。

濫發「免針紙」無疑是置市民的健康於水火，更為醫護人員的形象帶來負面影響，令醫學界蒙羞。建議有關部門加緊巡查，檢視「免針紙」的真確性並嚴厲執法。同時研究設立熱線接受舉報，一旦發現可疑個案，應立即轉交醫務委員會跟進，如證據充分，應將涉事者「釘牌」處分。

這些失德的醫護人員不只令香港出現抗疫漏洞，亦使本港疫苗接種率停滯不前，影響防疫工作。廣大市民應要認識到，做好防疫抗疫是每個人的責任，只要社會上下齊心抗疫，積極提升接種率，方能讓社會早日邁向復常，重振本港經濟。