本港新冠疫情持續，已連續多日新增約一萬宗確診個案，令個別專家疫情將到頂回落的預計落空，抗疫形勢非常嚴峻。

另一方面，有議員公開促請政府放寬檢疫通關，卻未見呼聲發出後提出任何積極可行的改善主張及建議，可見議員鼓譟不是理性抗疫的可取態度，何不全力協助政府抗疫施策？

可幸政府專責抗疫的盧寵茂局長，一再反覆申明兩個清晰的原則：一是政府決不躺平，積極應對；二是堅決採科學的態度，用數據去支撐調校抗疫的方針及舉措。堅定態度和科學決策兩者缺一不可，政府當局責成私院必須配合便可見功力。

當前政府防疫的重點有五：首先是全力谷針；其次是重點在老幼及危重兩頭盡快完成注射覆蓋；三是調整救治力量集中防重症；四是迅速擴大容量收治要隔離的患者；五是與內地研究逆向隔離通關。五項之中，谷針是重中之重，故下調防疫注射年齡，要求盡快達到個人注射劑量的防疫目標效果。

可是，就在當局全力和積極因應疫情最新情況，採取必要的加強防疫注射措施時，竟有註冊執業醫生疑濫發「免打防疫針證明」牟利，門庭若市，大排長龍，收費每人每次500元，與政府抗疫打對台，而行使假「免針紙」的人也犯法涉詐騙。警方根據舉報，於日前採取拘捕及檢控行動，據說初步證實已發出6,000多張「免針紙」。事態十分嚴重，只是冰山一角，不排除有更多黑醫靜默地不斷炮製社區防疫大漏洞。

事件揭露市民的自我保護和防疫守法安全意識十分無知，既不負責任，又不顧公眾衞生安全，盡快自首爭取轉做控方證人吧！對此，前特首日前緊急呼籲政府立法強制防疫注射，特區政府應盡快採納。