一疫未平，一疫又起！本港新冠疫情持續嚴峻之際，衞生署衞生防護中心日前公布本港首宗猴痘輸入個案。呢隻嘢發現已久，過去主要肆虐中非及西非，至今年春末夏初歐洲出現病例後，猴痘開始蔓延。

猴痘病例初期集中於歐洲，之後變成美國病例最多。美國唔單止係新冠確診和死亡病例最多嘅國家，猴痘亦傲視全球。世衞最新數據顯示，呢波猴痘潮至少有5萬宗感染個案，當中美國佔35%，事實上，紐約州於7月尾已宣布進入公共衞生緊急狀態。一個國家衰起上嚟有條路，美國自2001年發生911恐襲事件，小布殊出兵阿富汗，打咗20年最終倉皇撤軍，自此「美國第一」變成最大負債國，疫災亦必死得人多，世界大規模槍擊案，美國通常亦係排名第一！

猴痘肆虐歐美，其後亞洲地區如新加坡、菲律賓、泰國、台灣、日本及南韓等出現零星個案時，本報已提醒港府切勿掉以輕心，要做好準備！政府就話喺本月初先採購有關疫苗，估計要月內才到貨，卻冇透露採購嘅任何細節。其實有啲嘢應該「畫公仔畫出腸」，政府卻吞吞吐吐！衞生防護中心總監徐樂堅冇回應疫苗供港是否遲過疫情步伐，強調疫苗可供高危人士使用。

猴痘傳播途徑以男男性接觸為高危，而長期面對面接觸引致嘅飛沫傳播，或直接嘅體液接觸，亦可能令病毒人傳人，老朽愛純按摩之桑拿，又愛到公共泳池，咁屬唔屬於高危人士呢？之但係當局又話疫苗只提供給醫護及緊密接觸人士，老朽想接種猴痘疫苗，即使想自費，都可能因來貨少而冇得接種！咁桑拿、泳池仲去唔去好呢？猴痘潛伏期長，病發肉鬼酸！老朽無懼新冠卻好驚猴痘，政府快買有關疫苗，即使要漏夜排隊打，老朽都飛撲去！