「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪。」這是再樸素不過的道理。但幾年來的防疫，屢屢刷新公眾的認知。為新冠疫情吹哨的李文亮醫生，被拘查約談，簽字認錯；為成都民眾預警即將封城的網民「熱帶雨林」，被警方以造謠為由拘捕，然而隨即成都果真封城；為老百姓提供救命食物的上海商家「巴黎貝甜」，近日被上海市場監管局處以天價罰款，結果引發眾怒，儘管市監局引經據典、振振有詞，仍然無法平息眾怒。

巴黎貝甜在4月上海封城時，組織員工趕製麵包，平價提供給周邊百姓，多位網民在網上發言稱，當時被強制封控在家，彈盡糧絕，多虧了這批麵包救了命。然而時隔4個月，官方以無證生產為由，沒收巴黎貝甜賣麵包所得5.8萬元人民幣，並處以10倍罰款58萬元人民幣，理由是巴黎貝甜當時關閉了被封控的工廠，員工集中在培訓中心，而培訓中心是沒有生產執照的。

這個處罰，顯然沒有做到情、理、法的統一。巴黎貝甜雖然違反法律條文，但從初衷、客觀條件及實際效果看，其社會危害性可以說是零。當時，堂堂國際大都市上海，居然發生就要餓死人的人道災難，能夠在被封控的艱難條件下趕製麵包且平價銷售，可謂良心企業。官方的天價罰款雖於法有據，卻與基本的道德良知、公序良俗格格不入。這種嚴格執法，不僅未有維護法律的尊嚴，反令百姓寒心，也讓政府公信力和法律條文淪為笑柄，成為最大輸家。

而且，這分明有選擇性執法之嫌。最近，借防疫之名強行破門噴灑消毒液、鐵絲網鐵欄杆封門、毆打辱罵居民、迫令百姓交出私家鎖匙等違法行徑此起彼伏，而官方處處以情況特殊為由開脫，至多是罰酒三杯。而對於像巴黎貝甜這樣在特殊情境下救民水火的商家，官方卻擺出一副執法如山的架勢。

巴黎貝甜當時雖然工廠封門，但員工都是有質素的熟練工人，原材料亦是正規進貨。但這樣的企業，就是無法納入官方「保供」名單；而很多突擊成立的零員工、零資金企業，卻可一夜之間拿到官方巨額訂單，財源滾滾，提供給老百姓的卻是臭魚爛肉、發霉麵包。

所以，背後的邏輯非常清晰：巴黎貝甜為老百姓提供救命麵包，卻動了某些人的斂財奶酪。這些人正是當時賣臭魚爛肉的那批人，以及他們背後的人，他們才是最大贏家，對巴黎貝甜進行秋後算帳。

十幾年前，南京市民彭宇好心救人，卻被對方訛詐是肇事者。荒唐的是，法官居然判彭宇賠償。彭宇案的惡劣影響至今仍在，令公眾不敢見義勇為。

一次不公正的裁判，其惡果甚至超過十次犯罪。最近四川發生地震，造成嚴重傷亡，很多房屋成危房。如果有飯館、麵包房，在別的地方為災民趕製飯菜食品，那麼，是不是也要像巴黎貝甜一樣，被10倍罰款呢？