功夫茶：元朗鄉郊淪車墓　誰人容許博大霧

要做好一件事，唔係一味大聲靠嚇就成事。呢！晚清大臣曾國藩亦不過要求下屬「一不睡懶覺，二不撒謊」而已。說白點，就係一不要裝，二不要吹。呢嗱！上月政府展開首階段為期3個月嘅「打擊衞生黑點計劃」，領軍人物政務司副司長卓永興係威係勢，又話為打擊喺後巷非法棄置電單車，運輸署短期內會修例，譬如車輛兩年內過了登記，冇再登記，就係違法；又見牆壁及渠管貼滿通渠街招，形容「好似一塊塊膏藥咁」，佢點名其中一名通渠師傅，直言佢違法，叫下屬打電話畀佢，睇吓係咪檢控佢。當時功夫茶心諗，果然係雷厲風行喎，連通渠佬都唔放過！

實踐是檢驗真理的唯一標準。計劃推出半個月有多喇！老鼠依舊通後巷走，而全港棄置車輛問題未解決！有關注香港土地發展嘅團體竟然發現喺元朗蝦尾新村有近一萬平方呎嘅棄置車輛集中地，屬「鄉村擴展區」嘅政府土地，竟然有無數被棄置嘅廢車，簡直就係一個「汽車墳場」，蔚為奇觀！本報正就事件向地政總署查詢。

嗱！經過日曬雨淋，好多廢車更不似車，甩皮甩骨，零件四散一地。根據網上街景圖，可以睇到早喺2019年，該土地已被人用作棄置車輛，而比較2022年及2019年嘅圖片，可以發現圖片中同一位置嘅棄車並不相同，可見該地方嘅棄車曾經畀人清走過，但再有人其後到該個地方棄車，相信該處已淪為有心人嘅「棄置車輛勝地」，情況至今未有改善！阿哥，可見有人賣布唔帶尺——存心不良（量）喇！直頭將官地當作自己後花園，鍾意點用都得，說不定遲吓又用嚟建私人骨灰龕場！

該關注團體夠細心，發現棄車現場豎立「政府土地」告示，與破爛嘅廢車比較，告示牌相對新簇簇，估計政府部門理應得悉該地嘅情況，且不乏線索，可是至今情況仍未有絲毫改善。更令人嘖嘖稱奇嘅係，自2021年5月截至上月24日，政府多個部門包括元朗民政事務處、警務處、地政總署等喺元朗進行近60次「跨部門聯合清理行動」，處理83個棄置車輛黑點，移除超過110輛棄車。之不過，蝦尾新村嘅棄車勝地卻不在政府嘅清理名單上，這不是阿奇生阿奇，奇上加奇嗎？

各位，蝦尾新村成一萬平方呎地，何以變成立秋嘅瓜，變味無人理睬？喂！墳前燒報紙，就話呃鬼啫！依家跨部門聯合清理行動都可以「鬼揞眼」，仲要揞咁多對眼，仲有冇離譜啲吖！為何處理咗80幾個棄置車輛黑點，獨獨放生呢個蝦尾新村嘅「汽車墳場」天堂？睇怕申訴專員公署又要主動調查咯！