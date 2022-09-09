正論：天秤奪命是人禍　勞工法例欠保障

香港運交華蓋，嚴重工業意外接二連三，日前安達臣道地盤冧天秤砸毀兩個貨櫃辦公室，導致3死6傷，其中一名死者年僅22歲，任職工程師助理；另一名被困天秤底部約7小時始獲救的25歲工程師，亦證實返魂乏術。一場無妄之災，摧毀多個家庭，奪去年輕生命，除了嘆句天何太狠，本港勞工法例偏幫僱主、漏洞多多，正是官不殺伯仁，伯仁因官而死！

儘管勞福局局長孫玉菡在事故發生後迅即趕到現場巡視，警方重案組亦接手調查，特首李家超更責成勞工處檢視其他地盤使用塔式起重機的安全情況，又強調必會徹查肇禍原因，但亡羊補牢，不亦晚乎。寶貴的生命在一瞬間消失，家屬哭得肝腸寸斷，尤其兩名年輕死者剛踏足社會不久，還未及報答父母養育之恩已天人永隔，再多的事後補救也不可能起死回生。如果港府真正重視工業安全，如果勞工處有做好監管責任，奪命工業意外又豈會層出不窮。

這樣說絕非無的放矢。今年6月，港島半山干德道發生吊船墮下意外，兩名維修工人在大約20樓直墮而下，當場斃命；7月，MIRROR演唱會屏幕墮下，舞蹈員頸椎重創，極可能終身殘廢；同月，油麻地母嬰健康院停車場鐵閘倒塌，女保安員慘被壓死；如今，又爆出地盤冧天秤事故。短短兩個月已造成多人死傷，香港工業安全喪鐘長鳴，惟港府每次都是賊過興兵，工人安全依然沒有保障。

可以看見，每有嚴重事故發生，高官總是第一時間擺出高度關注姿態，然後責成有關部門跟進，離不開全港性排查和提交報告，惟每次都是一陣風過後便無以為繼，僱主即使失職塞責、罔顧安全，罰則也是極為輕微。數字顯示，本港去年上半年共發生132宗職業死亡意外，數字多年持續高企；工業傷亡權益會總幹事亦指出，建造業意外死亡去年達20多宗，今年已有11宗，涉及13名工人死亡。惟罰款數字卻逆向走低，由2020年至今，每張職安健定罪傳票平均金額為7,813元，建造業與致命意外有關的定罪傳票平均罰款僅20,974元。香港自詡法治之區，一條人命卻僅值兩萬元，法例偏幫僱主彰彰明甚，叫枉死者、殘廢者情何以堪！

今次事故發生在房協地盤，有指天秤倒塌疑與基座不穩有關。有工程界人士質疑，基座焊接位可能不達標，房協為何會驗收？其實，整件事與MIRROR演唱會屏幕墮下事故有驚人相似之處。政府過分信靠所謂專業人士驗收工程，監管一味懶懶閒；承建商則急功近利急就章，為趕工求求其其，過去不出事，以為永遠也不會出事，結果上得山多終遇虎，代價卻要無辜者承受。

過去本港基建以高效安全著稱，但回歸後每況愈下，近年更是人禍不斷。犧牲了一條又一條鮮活的人命，暴露了一次又一次的不堪，卻始終敲不醒僱主和官員麻木的神經。不管怎麼說，每個人的生命也極之寶貴，港府不僅要徹查事故、追究責任，更須堵塞法例漏洞，真正做到防患未然。