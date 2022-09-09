世界視線：例外主義成霸權　美國強勢被侵蝕

由1991年底蘇聯解體至今，涵蓋美國兩黨的新保守主義陣營，一直歌頌美國發展的例外（空前）成就，更有實力奉行例外主義（Exceptionalism）。這其實是轉換了概念。

軍事上，美國由二次大戰至今，一直維持前所未有的海陸空三軍的無比實力，加上策動各種不同的「軍事行動」，美國是世界上最有實戰經驗及先進武裝的國家。

經濟方面，美國人口只有3億多，國民生產總值超過20兆美元，領先世界。中國人口14億，國民生產總值只有15兆美元，美國人均產值是中國的五倍多。美國人口只佔全球4.6%，生產總值是世界約25%。

科技方面，美國至今在半導體科技領先全球，在量子科技、人工智能及航天科技等尖端科技，還非常有競爭力。

文化方面，美國的電影文化壟斷全球，互聯網資訊也有全世界的高滲透度，美國的大學仍然吸引世界上最多精英到來學習。

美國新保守主義者強調這些成就，是來自美國社會的自由丶人民的創意及推行對外開放的全球化自由市場經濟，使美國成為史上例外地興盛。這些看來都是好事。

可是由小布殊到奧巴馬，他們賦予了例外主義另外一個意思。例外變成是美國的成就使它有能力及更有責任建立一個新的國際秩序及規範，不但保障美國的優勢，也使美國的價值觀可以領導世界，在全世界以「人道干預」（humanitarian intervention）為理由，以顛覆、軍事入侵及代理人戰爭等方式介入伊拉克、阿富汗、利比亞、敍利亞及烏克蘭等國，這些其實是自利的霸權主義，可是這些干預不但沒有好成果，也殘害了不少國家人民，增加仇恨，經濟損耗更使美國債台高築。

回頭看美國上面四項成就，軍事上美國更擔憂俄羅斯的核子威脅及中國軍備發展的追趕。經濟上中國其實在「購買力平價」及商貿總額已經超過美國，這使美國政府在特朗普時期就開始以違背自由市場的方式加關稅及搞制裁。中國在半導體科技遠遠落後的領域一直追趕，而其他重要高科技領域也產生有力競爭，使美國籌劃限制中國研究生在美國發展，不再在文化教育上全面向外開放。

看來美國例外的成就正被其霸權式的例外主義侵蝕，只有放棄霸權主義才有美好明天！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻