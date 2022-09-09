產評：港樓危機早籌謀　免引內房灰犀牛

全球主要央行都在猛力加息收水，最怕是通脹未受控，已先行打殘經濟。世界愈來愈難撈，資產價格難敵地心吸力，尤其中美貨幣政策逆向而行，息差擴闊意味中國走資壓力空前，內房債務危機已成重大隱患。香港持續走資已是不爭事實，經濟則繼續因防疫坐困愁城，二手樓市已率先響警。必須提防強美元持續引爆全球危機，中港樓市亦難擋跌勢。港府得盡快為樓市有序「撤辣」，甚至再推投資移民政策，以在保障資產價格穩定上築好護城牆。若港樓大跌，非但香港經濟有難，風險亦會傳導至鄰城，大灣區商機不知從何談起，內房債災加劇甚至失控，更是後患無窮！

過去兩年，香港在移民潮下，人、財兩失，樓市實力買家都赴海外，防疫政策又阻外資流入，結果二手樓劈價成交不絕於耳，新盤靠首期門檻相對低來吸引用家入場。問題是，若經濟持續不景，用家在考量供樓能力下，遲早會轉買為租，樓市供需一旦失衡，樓價調整壓力不容低估。要知道，地產佔香港經濟比重大，涉及百業景氣，樓價大跌無疑是對疲弱的經濟多踩一腳，令疫後復甦之路更崎嶇。

香港作為國際都會，因應疫情變化優化防疫政策，盡快恢復與國際接軌，讓「活水」流入，讓經濟重回正軌，確保香港人有飯開，實乃當務之急。若市道再未見大起色，今年消費券、保就業等紓困措施效應又紛告完結，只怕年關更多企業倒閉，工人失業冇飯開！

過去內房大旺，鄰城深圳樓市大好，更甚是樓價追平香港新界北區，大灣區發展惹人憧憬。可如今內房危機湧現，房企債彈陸續爆發。若香港樓市深度調整，內地尤其鄰城樓價亦難再離地，則內地穩經濟措施勢必大打折扣，內房危機失控甚至會對金融體系構成風險，後果難以想像。最怕屆時北水難救香港，香港金融亦難救中企，變成「攬炒」！

時值美國在全球打響反向貨幣戰，美元強勢暫難估頂，亞洲金融危機再現。人民幣貶值幅度雖小於其他主流貨幣，惟在中美幣策一鬆一緊，息差不斷擴闊之下，內地的走資壓力持續增加，加上沒完沒了的封控防疫不利投資，經濟淡風正烈。最怕是美國藉強美元趁「病」攞命，由外向型的香港經濟率先引爆樓災，並將風險傳導至內地，一發不可收拾。

明白這個大局，港府處理樓市問題，不能如過去僅着眼於香港的供需情況，還須綜合金融、內地經濟及地緣政治風險作評估。香港樓市「辣招」本身就是過時的措施，港府有責任因應市場變化讓不合時宜的政策有序退場。更何況，如今香港經濟告急，股市疲弱，人、財求去，而中美博弈下，內地高度依賴香港這個國際金融中心作為協助境內企業往境外融資、突破美國圍堵的重要據點，港元聯繫匯率正面對前所未有的地緣政治風險。

危機當前，港府若繼續按本子辦事不作為，與「躺平」有何分別？且別再虛度光陰，盡快優化防疫及樓市政策，疏導風險，保住金融與地產兩大經濟命脈，留港人一線生機！