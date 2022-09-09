特區這一屆政府的任務是撥亂反正，但同時要推動香港的發展，促經濟保民生，責任重大但困難不小。

香港的問題是從回歸之前便積累下來，許多都積重難返，改不僅牴觸這麼多年形成的文化與積習，更是與既定利益固有勢力衝突，因而撥亂反正與香港再發展面對着眾多的障礙。

撥亂反正首要撥改過往的亂，不是單指外人唆擺煽動的，更是在香港社會有深厚基礎的。撥亂便不僅要把外國干擾的勢力驅趕，還要對現有體制、基礎進行清理。不能因一些人和組織公開說愛港愛國便把他們過往惡行的嫌疑，現時反對調整清理的牴觸一下消除，不予追究。

香港再出發涉及對過往的結構、政策、發展模式的不同意，不改便不能吐舊納新。如土地問題、房屋問題，乃至教育問題。不改變現狀，有關的領域不可能革新改善，這些關鍵領域的老大難問題便拖着社會的再出發、再發展的後腿，使之舉步維艱。這些問題裏有着盤根錯節的既得利益，也有着根深柢固的錯誤思想，要從根本上改變，極不容易。

於是，撥亂反正，若只把黑暴事件的人與事清理，並不困難。即使去惡務盡，有事實根據，容許有足夠的審查檢證，至多需多一點時間。但要在這些關鍵領域掃清障礙，有所建樹，情況便大不相同。不要說明日大嶼這樣立據胡亂不清的大基建項目，如粉嶺高爾夫球場撥出部分土地建屋，去屆政府已有決議，今屆政府也還有決而不行的現象。土地問題、房屋問題仍然是從個別項目着眼。不去落實大戰略大政策。或許在5年任期，今屆政府可加緊建屋，可難以建造足夠數目。沒有大戰略大政策，土地問題、房屋問題相信依樣糾纏下去，留待下屆政府。教育問題甚且政府不承認問題，不敢觸動現有體制、政策和人事。

或許通關是頭等大事。不從防疫治疫和醫護監檢制度入手，頭痛醫頭、腳痛醫腳，政府疲於奔命，而疫情還是惡化。多些社區諮詢，前廳會議，公關工夫多了，參加的人滿意了。可問題依舊，政策無改也無助施政效果，便是蹉跎歲月了。

也許我們期待施政報告有新意，但面對疫情蔓延，難以通關，民生經濟受困，且還有國際金融風暴與經濟滯脹的威脅。若沒有大而有效的舉措，或可戮力的具體方向、方案，形勢未可樂觀。