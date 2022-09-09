台灣方面幾十年來一直反對「和平統一、一國兩制」，在國民黨、蔣經國時期是因為他們把台灣的「割據政權」、「小朝廷」，當成「正朔」、當成「代表中國」，如果接受「一國兩制」，那就是承認中華人民共和國代表國家法統，等於認可「中華民國已經消亡」。

蔣經國死後，大陸推動兩岸和平發展，在國民黨執政下，兩岸達成了「九二共識」，但台灣方面還是抗拒「一國兩制」、抗拒「和平統一」。同時，台灣當局鼓吹「兩岸是特殊的國與國之間關係」、鼓吹「兩國論」、鼓吹「台灣是主權獨立國家」。民進黨上台後，台灣方面抗拒「一國兩制」發生了惡變，民進黨等分裂勢力在推動「台獨」時總是惡毒、抹黑、攻擊「一國兩制」，妖魔化「一國兩制」，煽惑台灣民眾仇恨「一國兩制」，為「台獨」推波助瀾。

這段時間，兩岸已經「三通」，在和平發展的窗口期，兩岸經貿、文化、人員交流非常熱絡，大陸送上無數優惠大禮，台灣享盡「和統」紅利，但大陸的善意擋不住「台獨」狂潮惡浪在台灣鋪天蓋地。當年，國民黨因「爭正朔」拒絕「一國兩制」，兩岸都認「一個中國」，統一問題還有得談。現在，民進黨等要搞「台獨」，拒絕「一國兩制」，那就是把路完全堵死，絕對「冇得談」。

與此形勢相對應的是，大陸對「台灣版一國兩制」也已不得不作出「在優惠方面」收緊的考慮，形勢的變化造成了要讓台灣方面「肯談」，「一國兩制」只有「以武逼和統」局面出現，像以往20多年那樣的「純和」是沒用了，台灣方面既然敬酒不吃，那就只能罰酒「侍候」；台灣方面抗拒「一國兩制」，最大內因是妄圖「台獨」，最大外因是美國撐「台獨」，是美國分裂中國的企圖破壞「一國兩制」的推動。

沒有美國的支持，台灣沒有多少力量抗拒統一、抗拒「一國兩制」，是美國的支持令台灣充滿了幻想和誤判，而美國正是要這種幻想和誤判，讓台灣充當它的反華棋子。