新政府上任之初都有「蜜月期」，民眾往往會聽其言觀其行，看看有何作為，不會太快下結論。但英國新首相卓慧思是個例外，還沒上任就劣評如潮，只有12%受訪者認為她是稱職人選，可見她不會有任何蜜月期，一上台就要面對一堆爛攤子，稍一不慎隨時落得灰溜溜下場，能否做完兩年多任期，實在令人懷疑。有人形容「最差首相碰上最差開局」，可謂一語中的。

卓慧思自比戴卓爾夫人，鐵娘子2.0，其實其個人能力和政治智慧都嚴重不足，以致經常鬧低級笑話，根本無法和戴卓爾夫人相提並論，與鐵娘子形象更是一點也不沾邊。這種低水平政客能夠拜相，主要是拜英國畸形的選舉制度所賜，她只是由保守黨約14萬名成員投票選出，僅佔全國選民0.3%，而且得票率也僅比對手多出10幾個百分點，是名副其實的小圈子選舉，完全沒有公眾認受性可言。西方民主制度的荒謬，由此可見一斑。

也許正是因為自知民望甚低，所以卓慧思一上台就開出許多期票，試圖討好民眾博取掌聲。其中一張期票是應對能源危機，為家庭能源帳單金額設定上限。單是這項開支估計就要1,000億英鎊，錢從何來？無非對外舉債，而英國本已債台高築，繼續舉債勢必使國家進一步陷入泥沼。卓慧思之前還承諾減稅，而且不削減公共開支，理想很豐滿，可惜現實很骨感。英國經濟糜爛，通脹失控，食物和能源價格飆升，各行各業爭相鬧罷工，即使戴卓爾夫人翻生，恐怕也無能為力，何況是卓慧思這種反智政客。

除了內憂，還有外患，英國脫歐後備受孤立，還要充當反中反俄打手，更是四面楚歌，遲早把自己弄得走投無路。卓慧思早前揚言把中國列為「嚴重威脅」，與俄羅斯看齊，分明是不自量力。此婦人也許是時空錯亂，以為英國還是那個「日不落帝國」，以為中國還停留在鴉片戰爭年代。殊不知時移勢易，歷史早已翻篇，當年英國只派出幾艘軍艦就迫使清廷簽署恥辱條約，今天英國不妨再試試看會有甚麼結局。

不知兵而好言兵事，正是當今西方政客的通病。卓慧思曾叫囂對俄羅斯「必要時將按下核按鈕」，其實對俄羅斯而言，英國那點核力量根本不值一提。有俄國議員回應，俄軍新式導彈可在202秒擊中倫敦，並令英國消失，到底誰比較狠？