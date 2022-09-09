歐洲國家搬石頭砸自己腳，為了緊跟美國指揮不惜與俄羅斯為敵，如今俄烏戰爭不但無了期膠着，俄羅斯「斷氣」絕招更令歐洲陷入絕境，不僅能源價格狂飆引發瘋狂通脹，最弊是有錢也買不到足夠天然氣，連德國都打定輸數計劃燒柴度日，當知情況極之危急。

香港黃人一窩蜂移民去的英國當然好不到哪裏去。「傻白甜」卓慧思上台後，英國人固然對其如何帶領他們度過寒冬沒有信心，最離奇是連永遠只會唱好、不會唱衰的「香江十九才子」，也在其評論節目中苦口婆心勸喻移英港人，在高通脹、高燃料價的環境下，預咗要捱一段長時間，「賣仔莫摸頭，唔好同香港比」、「英國大把基層工種可做，肯做唔會餓死」、「通脹會好嚴重，減少娛樂開支啦」、「每個月盈餘一二百鎊，你已經贏梗」。有關言論實在令人有精神錯亂之感，香港傳媒月前才大肆報道英國一盒牛油漲價到90港元，這位才子還在嘲笑香港人大驚小怪，強調英國乜都好，如今不過事隔月餘，口風竟然180度大轉變，難道連才子都對卓慧思沒有信心？

其拍檔則煞有介事聲稱，「要享受民主自由，要享受投票權，就要付出代價」。是的，英國甚麼都缺，就是不缺民主自由，於是乎，民主自由下活該要抵受雙位數增幅的通脹率、電費加價五成、煤氣費加價九十個巴仙。移民英國要做倒垃圾等基層工作，要接受衣食住行樣樣貴，要死慳死抵月剩兩百英鎊輸少當贏。然而，英國首相並非一人一票選出，香港人移英也無法享有這項投票權利，這就是英式民主自由的代價。整個歐洲即將進入最寒冷的冬天，在香港享受財務自由的筆者，惟有祝願在英國享受民主自由的港人：這一切都是值得的，頂硬上別回頭！