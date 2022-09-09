日前，有畢業多年的舊生找筆者飯敍，這位老弟任職中學教師，他跟我說：「老師，很抱歉，近日終於忙完手邊的工作，才能來拜候您。」我覺得煞是奇怪，中學在9月份開學，按理8月理應比9月清閒，為甚麼他反倒在本月更加有空？

原來中學界正在上演「逃亡潮」，很多教師崗位根本填補不上，老弟擔任高層，要負責面試求職的老師。直至今年8月，不少教師空缺尚未找到合適人選，校方四處張羅，因此在開學之前，一眾高層便要忙得團團轉。

這位舊生告訴我，中學離職潮比外面傳聞的嚴重，以他任職的學校為例，這兩年間，足足有六成的教師是因為移民而辭職。我初時還以為是聽錯了，該不會有六成這麼多吧，但追問之下，對方答我確是如此。筆者還是不敢相信，於是再問：「六成人未必全是移民吧，有些老師可能只是想轉到其他學校任教。老弟答：「不是的，如果計及轉職者，那麼離校教師便不止六成了。」

校內教師「雞飛狗走」，新血又補充不上，老弟是面試的把關人，他向我坦言，新學年的教學質素肯定下降。以英文科教師為例，過去兩年，學校的英文教學團隊，是整批整批地出走，新近聘請的教師，近乎是選無可選，拖到開學前10天才能勉強落實。願意簽約者，很多在大學都不是主修英文的。當然英文好的人，未必都是專修英文出身，但從老弟的語氣和眼神中，已經讓我得知，他對學校未來的英文教學水平，不存厚望。移民潮的影響已經「殺到埋身」，但至今仍聽不到政府有任何解救良方。難道香港人，尤其是教育界，就只能坐以待斃？