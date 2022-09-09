南韓國家安保室室長金聖翰日前又再對北韓吹奏催眠曲，指倘若北韓帶着誠意參與無核化談判，首爾願在初期提供經濟援助。尹錫悅政府將國際外交視作追女仔，以為只要不斷死纏爛打就可得米，讓人驚嘆「條友真係唔識㗎喎，佢唔係扮㗎喎」。

雖然搞外交和追女仔有點相似，因為「誠實的外交是天方夜譚」，兩者都講究呃呃氹氹，一日未追到手，也決不會向對方展示真面目。然而，北韓勞動黨中央委員、領袖金正恩胞妹金與正上月才點名批評尹錫悅政府，形容對方以為區區經濟合作可換取北韓棄核，想法天真幼稚，她強調核武是北韓國體，不容討價還價。惟事隔數周，南韓又來展開「追求」，而且是以人家不受落的那一套來再作嘗試，這是否迷上了金與正斥責其幼稚呢？

當然，金聖翰在講話中表明南韓正構思印太戰略框架升格為全球全面戰略同盟的美韓同盟關係，首爾將與美國等國際社會緊密合作，建構無核、和平及繁榮的朝鮮半島，任誰也看得出南韓做這做那的目標觀眾，不是平壤政府，而是美國華府。惟美國正是北韓的威脅所在，金與正上月嘲諷南韓與美國所謂的緊密監視，連北韓在平安南道安州市的金星橋試射武器，也誤以為是在溫泉一帶發射，對韓美拉幫結派充滿鄙視不屑，試問首爾開口閉口與美國合作搞同盟，平壤又豈會走入無核化的圈套呢？

就像烏克蘭於蘇聯解體後交出核武，如今已淪為代理人戰爭中，不夠打又不能求和，只能以舉國的頹垣敗瓦，實踐醜國的陰謀詭詐，繼續聽命山姆大叔，演出消耗俄羅斯的角色；也像當年利比亞領袖卡達菲主動放棄核計劃，最終淪落至被反抗軍槍殺，凡此種種，各界早已了然於胸。姑爺仔想呃人交出最寶貴的東西，依家冇咁易㗎喇。