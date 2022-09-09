筆者所屬政黨日前組織3個訪問團分別訪問東盟五國，筆者參與的印尼團連日來與當地過百名商界、企業管理層、社會領袖等各界人士，就香港社會環境、「一帶一路」發展、粵港澳大灣區機遇等議題深入交流，說好中國及香港故事，希望藉此深化彼此的經貿民生互聯互通，促進香港印尼合作發展。

訪問團拜訪了印尼香港商會、印尼工商會、印尼僱主聯會等商會及團體，亦參觀了雅萬高鐵，並到華為雅加達公司、外傭中心等多方進行考察交流。在多個交流會的期間，亦透過「一國兩制」在港實施25周年的真實數據，證明香港回歸後的繁榮穩定現狀，用數字說好香港故事，呈現生機勃勃的香港。與會人士均表示，會面後對香港的實際情況認識及了解有所提升，反應正面，更有不少人對大灣區政策及來港投資有興趣，希望進一步探討來港上市、融資、集資的機會，及本地升學等不同方面的內容。

印尼是東盟最大的經濟體，其經貿及工業正處於高速發展期，當地積極發展多項業產，包括建設工業園區、發展海洋產業、開拓新能源業，及推動數碼經濟等，不少企業為配合業務發展的需求，正在尋找合適的融資渠道，所蘊含商機無限。港府應研究推出更主動的政策，吸引更多企業到香港融資、上市並於本地落戶，為香港搶資金、搶人才；同時推動本港商界進入東盟市場，發掘商機。

是次訪問團成果豐盛，筆者亦期望政府及社會各界把握「東盟－香港－大灣區」發展機遇，發揮「一國兩制」下本港「八大中心」的獨特優勢，積極推動印尼及香港之間雙邊往來，強化兩地更緊密聯繫，做好「一帶一路」的超級聯繫人。