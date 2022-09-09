今晚迎月，明天是月圓人盡望的中秋佳節，適逢又是教師節，真是每逢佳節倍思親。中國有一句老話：「一日為師，終生為父。」明天雙節臨門，更思念已離校56年的旺角勞工子弟學校的老師們。

年前接受教育大學副校長李子建出版《承教‧城傳：九龍學校的故事》一書的訪問，每當腦海中浮起校長、老師、教工的群像，淚水總是無法抑制奪眶而出，喉頭總是無法止泣成語。訪問雖然是在電話中進行，也被抽泣中斷多次。

沒有勞校老師們寧可堅持低薪、減薪，甚至欠薪的艱難困苦下也不放棄教鞭，當時我輩失學的一群便沒書讀。

沒有老師們的節衣縮食，甚至自掏腰包買麵包給餓着肚皮上課的同學，乃至風災火災後家訪我輩同學的受災家庭，並發動大家施以援手救助，當時我輩窮困的一群，便難繼續學業。

誠然，沒有各業工會和工人成立「勞工教育促進會」，出錢出力，甚至月供捐款撐起勞校、撐住老師，勞校在港英政府取消教育津貼的政治迫害下，也辦不下去。其實，已有多間勞校被「殺」，旺角勞校是老師和工人們拚命堅持下的僅存碩果。

我的老師窮得怎麼樣？我小六的班主任與體育老師共偕連理，只能在班房內把書桌泊成幾圍枱，由飯堂職工煮幾味給老師們祝賀，便算是婚宴了。試問，香港有哪間學校和哪些老師能夠像我們勞校的老師這樣堅持艱苦樸素教學？有高薪不去，有高職不走，留在勞校做個窮教員呢？勞校老師一言一行，便是勞校學生一部活的教材和好的典範。師恩永誌不忘！勞校老師不但教我們識字，也教會我們做人，做一個對社會有用的人。