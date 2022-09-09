舞台很危險，會有墮屏意外；地盤更危險，會塌天秤；疫情很嚴峻，連政府專家顧問袁國勇都中招；「猴痘殺埋身，試衫要小心」！阿哥，香港到處危機，正當老朽對猴痘喊驚時，本報又再指出切勿輕視猴痘嘅傳播力！

有傳染病專家指香港出現輸入個案屬預期之內，相信染疫風險仍然很低。之不過，正如古人說，「天下之患，最不可為者，名為治平無事，而其實有不測之憂。坐觀其變而不為之所，則恐至於不可救。」不正是這樣嗎？每次大鑊嘢發生，往往不是突如其來的大災難，而恰恰是那些不易察覺、緩慢積累起來嘅倦怠與鬆懈。政府處事，常見的毛病就係未能「見於未萌」，往往事後先來扮孔明，調查、追究！而過一段時間，又係「好了傷疤忘了疼」，是以錯誤不斷重複，悲劇不斷上演！

各位，今次猴痘首宗個案，老朽不得不讚本報高瞻遠矚，早響警號！之不過，政府似乎又係言者諄諄，聽者藐藐，若然早訂購有關猴痘疫苖，就唔使針劑要月底先到。呢，港大感染及傳染病中心總監何栢良都指出，本港現時使用嘅「西多福韋」並非有效治療猴痘嘅藥物，外國很少用。

港府究竟買咗幾多有關猴痘嘅藥物，價錢若干，至今政府一直諱莫如深，令老朽一直納悶，想主動去打針都冇門。嗱！本報又再提醒，雖然猴痘除經性行為等緊密接觸易傳播；桑拿、泳池等地隨時淪為高危。呢隻病毒15日後仍然活躍，本報特別提醒，猴痘有可能經間接接觸而感染，譬如喺服裝店試衫，不慎穿上患者試過嘅衣物；另外與患者共用酒店床單及毛巾，隨時亦會中招！香港好危險，到處係陷阱！一日未打猴痘疫苗，老朽必然喊驚：阿彌陀佛，這陷阱，勿讓我遇上！