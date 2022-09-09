原英國外相卓慧思日前接替因「派對門」醜聞而下台的約翰遜，成為新任英國首相。由於其作風強硬，言詞尖酸，部分傳媒將她與外號「鐵娘子」的前首相戴卓爾夫人作比較，甚至將卓慧思稱為「新鐵娘子」。但筆者與不少人認為，根據卓慧思在上任前後提出政策建議，尤其經濟及外交方面，皆與戴卓爾夫人有頗大分別。

外交政策方面，卓慧思擔任外相時一直緊貼美國立場，大力反華、反俄，甚至有過之而無不及。在爭奪首相寶座的選舉過程中，她大肆渲染中俄威脅論，預告上台後會大增國防經費，加強對烏克蘭軍援，以至會考慮對台售武等，藉此攻擊對手及轉移國民對種種經濟民生問題的視線。有內地官方媒體就揶揄卓慧思「把對華強硬當飯吃」。

反觀戴卓爾夫人雖以強硬見稱，但即使在當時的冷戰環境下，她仍然對前蘇聯及中國展現了相當務實、靈活的外交彈性，包括就香港前途問題與中方頻密溝通，作出妥協，最終達成香港在1997年以「一國兩制」模式回歸中國，保障英國在香港及至內地的龐大投資和大量居港國民的利益。

相對於國際關係，「戴卓爾主義」更着重國內政策，尤其經濟方面。與70年代尾的情況相似，英國現正面對高通脹、高財赤、經濟放緩及民生困苦的局面。戴卓爾夫人的做法是削減政府開支（包括軍費）和力推自由經濟，拒向國內的福利主義者和無理發動罷工的工會屈服，最終成功帶領英國走出經濟衰退及向服務業轉型，鞏固了倫敦作為國際金融中心的基礎。

然而，左翼出身的卓慧思似在反其道而行，在財赤高企下仍表明會大增政府開支，包括補貼能源企業、增加醫療福利及提高國防預算。她同時又承諾向中產階層減稅及否決加徵暴利稅，那麼錢從何來呢？外界估計卓慧思政府將大舉發債借貸，引發當地利率急升，債券價格及英鎊匯價急跌。經濟學者與金融專家都警告有關做法將難以持續，並反過來刺激通脹。

不少民調與分析都指出，不論是誰擔任首相，英國保守黨都很可能在下次大選落敗。原因並不在於保守黨的外交政策不夠強硬，而是因為當地經濟先後遭到新冠疫情和俄烏戰事打擊，民眾生活每況愈下，並且看不到政府能提出全面、長遠和有效的解決方法。卓慧思選擇放手一搏「先使未來錢」，短期內或可提升其個人及保守黨的支持度，但長遠卻可能引發更大的金融和經濟危機，令民眾生活更苦。

筆者認為，任何國家或地區的領導人，都必須以促進經濟發展，改善民眾生活作為最重要的使命，而不是在國際上四處干預及霸凌他國，挑起爭端，更不應為了自身的政治或選票利益，而犧牲國家的長遠經濟發展及國民的社會民生福祉。但很可惜，近年個別大國的領導人卻輕視了這個道理，僅着眼個人的短期利益，令人嘆息。