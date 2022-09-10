功夫茶：豬殼隨街亂放　政府終肯補鑊

政府食環署轄下嘅街市，經常被批評環境衞生欠佳，設施殘舊冇空調，檔位分布混亂；要言之，髒、亂、嘈係走唔甩嘅批評。當然，時代進步，新建公營街市就不一樣。以下要介紹新古洞街市，絕對係扁鼻佬戴眼鏡——冇得頂！

呢！古洞北為北部都會區其中一個重點發展區域。近日有文件披露，古洞北新公眾街市初步選址，將位於將來落成嘅公營房屋步行範圍之內，毗連未來古洞北港鐵站及公共交通交匯處，新設計外形似足「日本outlet （購物直銷中心）」。呢個街市又非位於山旮旯，有幸住喺呢度嘅公屋市民，今趟真係「住好啲，食好啲」囉！

嗱！值得特別強調嘅係，鑑於過去豬殼常被棄街市地上，遭大群碩鼠噬咬事件屢見不鮮，為加強食物安全，新街市將加設一間獨立儲存室，暫存喺清晨時分送達街市嘅豬殼。各位，本報之前連續喺頭版、跨頁咁揭露港府漠視公共衞生，尤其報道秀茂坪和黃大仙嘅街市，喺夜闌人靜之際，工人將已屠宰好嘅豬殼隨意放喺街市肉檔嘅地面，結果引來大群老鼠圍着豬殼開餐，場面嚇人！市民分分鐘食咗「二手豬肉」都懵然不知，若然因此感染大鼠戊型肝炎，咁就更該煨！

今趟新街市特別闢咗空調嘅獨立儲存室，畀工友可以唔使亂咁丟放豬殼，相信好大程度係基於本報一直詳盡跟進有關報道，令政府知所改善！點講都好啦！政府能夠聽取有見地嘅媒體批評；有道是「不日新者必日退」，有進步點都值得讚賞吖！

新公眾街市佔地約5,500平方米，位於古洞北新發展區中部第19區東部，大樓樓高4層，設有空調嘅街市位於地下、一樓及二樓，三樓則用作食環署嘅辦公室，二及三樓會建造綠化花園。街市共提供約150個檔位，包括約70個大型攤檔、70個小型攤檔、10個熟食攤檔和一個水耕種植攤檔。而喺3樓會設有一個多用途空間，以舉辦街市推廣和節慶活動。

仲有吖！由於新公眾街市位於交通樞紐，故會設有蓋走廊連接港鐵古洞站，另有行人天橋接連公營租住房屋。各位，即係去買餸行街市，無懼日曬雨淋，確係便捷利民！此外，大樓選用抗菌建築材料；洗手間安裝自動門、感應式水龍頭及自動沖水系統；採用先進空氣淨化系統以消除異味、細菌及氣態污染物；熟食攤檔引入廢氣油脂和異味處理設備等。各位，係唔係好希望呢個咁正嘅街市能準時於2028年完成呢？佢若建成，見證政府一洗過去吹水唔抹嘴嘅形象！相信政府只要多聽敢言有見地嘅批評，本着「利民之事，絲髮必興」嘅宗旨，小市民嘅幸福感就返晒嚟喇！