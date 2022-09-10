世界視線：脅迫低價賣油　摧毀歐洲文明

美國及西方國家對俄羅斯出口的石油限價在他們認為的成本價44美元一桶。據說是為了限制俄羅斯的石油收入，亦為抑壓國際油價，減低各國通脹壓力。

美國此舉是向世界表示它是國際秩序制訂者。俄羅斯出口石油，交易價格應是買賣雙方決定。以往國際的經濟道德是自由市場，不能也不應以政治或其他非市場因素來干預。此所以有世界貿易組織的多邊機構來制訂自由貿易的規則和監督落實。美國對俄出售石油施加限價，便是明顯地否定自由貿易與世界貿易組織，以及它和其他西方國家有份簽署的多邊協議。背信忘義，不僅否定了西方文明基石的契約精神，也與早前制裁俄羅斯時凍結、充公俄羅斯公私機構海外資產，否定私有產權原則一樣，從根本上否定西方文明基石的經濟支柱。而俄羅斯是主權國家，美國干預主權國家的對外貿易，強迫其接受美國的定價，便侵犯了俄羅斯主權，否定了歐洲在1648年結束宗教戰爭，確立國家主權的西伐里亞和約。

美國此舉便是借烏克蘭之戰否定西方文明400年來高舉的理想，追求的目標，其歷史意義便不是捍衞霸權（如英法在過往那樣），而是把歐洲文明為解決宗教和政治鬥爭引發的幾百年戰亂的主要制度與道德原則，全面推翻。由此引起的國際衝突，便不止於兩次大戰之間的國族矛盾，而是再次以宗教化的利益來顛覆文明，有類於歐洲法國大革命之後的保守政治反動革命，且在全球化的今天，擴及全球各國。此所以美國與它的西方制裁俄羅斯的同時，亦制裁中東的伊朗、東亞的中國。這不是甚麼文明之爭，而是把其他文明連同歐洲文明一起推翻，是文明與反文明之戰。

美在烏克蘭之戰對付俄羅斯，正把它的霸權真正目的與面貌全然暴露，民主人權自由再不是普世價值的道德，變成民主石油、民主天然氣，乃至民主炮彈、民主導彈，下一步更可能是民主核彈。民主等概念蛻化成用謊言推銷的品牌名字，代表破壞、殺戮與邪惡。

俄羅斯出售石油的權在自己手裏，不會是蠢到跟美國定價來讓美國容許銷售。即使以40美元標準出售，俄羅斯與沙特阿拉伯的低生產成本石油當可在全球，包括美國國內，把美國的石油產業，包括頁岩油全部摧毀。

研究所所長 陳文鴻