產評：通脹失控華幸免　人幣站台關鍵戰

正當歐美都備受高通脹之苦，中國物價卻依然低企，形成鮮明對比。事實上，在中美博弈，東西分裂，世界已進入備戰狀態，物資管理的重要性大大提升。中國這些年運用優勢與戰略，加大對大宗商品包括能源、金屬及糧食等戰略物資的管理，至今避免了捲入由西方經濟財政赤字貨幣化所衍生的惡性通脹漩渦，未來得善用優勢迎難而上，打好貨幣戰役，自有望讓人民幣國際化站上新台階，成為國際主要儲備貨幣之一。

逾兩年的疫情重挫全球經濟之餘，亦加速中美博弈下國際供應鏈大洗牌。詎料俄烏戰爭更改變了全球能源及糧食格局，確立「物資本位」的戰略重要性。另方面，歐美濫發銀紙引發通脹失控的禍害浮現，前景難以樂觀，加上近10年美元作為國際儲備貨幣的比重雖仍為第一，但其佔比呈下降趨勢，市場對於持有美國債券的意欲已不如前，尤其俄烏戰爭中，美國停止償付俄國手持的美債，激化全球尋求多元化儲備的需求，亦即「去美元化」的潮流。

在供應鏈大洗牌下，未來一段時間全球產出會續減，這期間保障物資供應，確保避免惡性通脹引發市場和社會動盪，成為國策之重。事實上，疫情以來，油價、天然氣、金屬、農產品的價格統統累積了可觀升幅，背景是這期間美國大開印鈔機，向金融市場注入大量流動性，瘋狂炒作下，金融資產漲幅遠比實物資產升幅大。至如今全球經濟衰退風險急升，地緣政治愈益緊張，央行貨幣政策由鬆轉緊，觸發金融資產一窩蜂流向實物資產，頓令眼前物價飛升的局面，已超出了供需層面的考量。

這些年中國利用自身擁有完善製造業產業鏈以及體制上的優勢，加強管理物資供需，積極累積物資儲備，加以善用以調節物價，疏導通脹風險，策略成效正體現在今年以來的通脹數據上。隨着人民幣在國際貿易活動上更廣泛被使用，將有更多資源供應國願意把人民幣視為儲備貨幣之一，人民幣在俄國主權儲備地位持續上升，正是一例，加強人民幣與大宗商品的掛鈎能力，有利增強人民幣的國際信用。

無可否認，刻下中國經濟在防疫下面臨失速的風險，但經濟發展腳步放慢，有助於需求面上緩減物資供需的壓力，有利強化統籌包括能源、貴金屬和農產品等大宗商品的物資管理；通脹受控，亦減輕了民生壓力。短期增長放緩代價固然不菲，惟換取的戰略緩衝效益，有望逐步體現在經濟數據上。

如今全球經濟衰退風險急升，資金尋求避險，都朝向表明會猛力加息收水的美國，致使美元「一匯獨強」，結合高通脹，頓令全球貨幣陷失序狀態，經濟問題顯得更複雜難解。可這亂源既在美元霸權，變相就加強了「去美元化」趨勢。當供應鏈持續洗牌，更多地區願意推動非美元結算，國際間持有美債的儲備佔比續降，美國加息收水的可持續性不無考驗。

要在世界大變局中開創新局，不可能是坦途，且別奢望這場大國博弈好快可以分出勝負，更要提防百年「經」變隨時會演變成世紀「實戰」，只在乎霸權的一念之差。