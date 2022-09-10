正論：中秋市道艱難　通關依舊無望

今日是中秋佳節，但在新冠疫情復熾和猴痘拍門的陰影下，市道欠佳已是不爭的事實。有酒樓打定輸數，晚市能回復七到八成生意輸少當贏；酒店Staycation雖然暢旺，但餐飲預訂冷清。正如商界指出，「3+4」檢疫措施無助復甦旅業，香港搞內循環無異於「內出血」，再不放寬入境安排，香港遲早一命嗚呼。

由於單日新增新冠確診個案連日破萬，港府收緊防疫安排，8人以上光顧食肆必須出示24小時快測陰性證明，由是令許多家庭卻步，不再外出做節。有酒樓表示，昨日中秋前夕，茶市生意平平，晚上訂枱亦不多，預計中秋正日的來客或較多，但屆時入座率及生意額大約只能達到過去六至七成，茶市亦難滿座，坦言已無空間減價吸客，「冇加價已是優惠，再優惠就等於加速自殺」，道盡業界無奈。酒店Staycation則受惠於3日長假期而極速爆滿，但酒店餐飲依然無甚起色，往時中秋一晚可做兩輪生意，今個中秋大部分酒店只做一輪也未訂滿座。

業界直言，Staycation受歡迎是因為在「3+4」檢疫安排下，大部分港人仍未能外遊，惟有退而求其次，住酒店過過癮。由此可見，「3+4」恰恰是市道無法復常的一道坎，而愈來愈繁瑣的防疫要求，亦令整個商界雪上加霜。這樣說絕非無的放矢，有消息指出，如港府在11月仍未能與國際正常通關，屆時舉行的「國際金融投資峰會」可能沒有外國大行高層願意出席。港府原欲藉着是次峰會重振國際金融中心聲勢，顯示香港復常，惟現在已經9月，卻連通關路線圖也未能拋出，令人卻步何足為奇。這還不止，港府定於10月底至11月初舉行「香港金融科技周」，新加坡亦決定同一時間主辦「金融科技節」，據悉星洲推動與會者「二揀一」，擺明硬撬香港客源。但這又能怪誰呢？既然香港翹起雙手讓賽，新加坡不趕緊出招更待何時？

昨日的立法會會議上，有議員直指入境檢疫不放寬至「0+7」，無助復甦旅遊業，惟醫衞局局長盧寵茂依然以確診破萬說事，堅持要看數據行事，對何時放寬不置可否，反而激起議員鬩牆，有議員被逐出議事廳，成為完善選舉制度後的首次。其實，現時每日輸入個案佔比不足2%，98%都是本地個案，在本地個案比輸入個案多得多的情況下，開放免檢疫入境對疫情影響可謂微乎其微，不肯放寬顯然是不為也，非不能也。

屋漏偏逢連夜雨。本港日前錄得首宗猴痘輸入個案，動輒「大喊十」上身的港產官僚，更有大條道理不放寬入境隔離安排。無奈時間不等人，競爭則來自四面八方，不僅新加坡對準香港軟肋出招，歐洲商會亦揚言年內將有半數會員撤出香港，甚至乎，日本、南韓等駐港總領事亦擔心人才外流嚴重，影響當地企業來港經商。言者諄諄，聽者藐藐，在環球通脹即將殺埋身之際，港府一味好整以暇望天打卦，到底高官有甚麼板斧，確保香港商界不會餓死？