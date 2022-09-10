香港是否真的不顧一切要對外通關？不顧這樣做會使與內地通關更難，也不顧公共衞生安全對長者幼童以至社會整體的威脅？

這是在疫情有所惡化之際，為了對外通關而要放鬆防疫措施。在香港內部疫情還在惡化，海外疫情也沒有大的改善，這不是引羊入虎口嗎？背後的思想會是歐美躺平，香港也應躺平，要與歐美看齊相通。為了與歐美相通可犧牲與內地通關，變相是自絕於內地。這是經濟政策，抑或是政治主張呢？

香港政府躺平，以達到對外通關，適應資本與企業的利益，卻沒有顧慮到基層（最受疫病打擊）的安危。對外通關引海外病毒入港，疫情惡化便不免要再度收緊防疫，一鬆一緊的折騰對社會經濟更不好。

而當前歐美通關和躺平，除了令疫情時好時壞不斷轉變，長者病死眾多之外，也適逢美元利息周期逆轉，烏克蘭戰爭帶來能源漲價、高通脹危機。歐美金融危機的機會似乎近在眉睫。歐洲會首先衰退，美國也不可能堅持多久。若強美元在一年內轉勢，危機會更重。香港作為對外依賴極深的經濟，在全球衰退的陰影下，未必可免。現時加速對外通關，或可紓解暫時的經濟困難。歐美以至全球衰退，香港的對外通關，未必可借國外需求來抬升本地經濟，對外通關的效益因而未必可抵銷由此而帶來的疫情輸入，在社區內散播帶來的損失。

香港的經濟依靠內地的支持，一是內地物資保證香港的低通脹；二是若能加入內地的經濟內循環，香港的經濟還可擴張。特別是當前中國外貿出口強勁，轉口貿易亦正增長，香港的中介作用可有發揮餘地；三是香港居民部分可轉移至內地減少生活成本的負擔，也可騰出本地空間，抑制樓價，支持新產業的發展。若為了與外國通關，斷了與內地通關之路，是本末倒置，傷害香港發展的根本戰略。

香港不是對外閉關，而應找出方法，精準地協助外向型的服務業與金融在不違反防疫原則下恢復運作，加強各種網絡的基建，提升效率，增強安全。在出入境防疫方面，多用最新科技，與民方便，而非故步自封，官僚主義地不作為。國內外有關科技手段層出不窮，香港政府與社會卻是抱殘守缺，不願學習和推行新技術、新管理方法。通關不是只能如往一成不變地恢復，為甚麼不可有智慧型的創新改進？